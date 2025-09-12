Cerrar X
Coahuila

Usarán 150 oficiales en operativo por el Grito en Ramos Arizpe

El plan contempla cierres de calles alrededor de la Presidencia Municipal, los cuales se informarán previamente a la ciudadanía mediante comunicados oficiales

  • 12
  • Septiembre
    2025

Con el despliegue de más de 150 elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, el Gobierno de Ramos Arizpe implementará un operativo especial de seguridad para garantizar un ambiente familiar durante la celebración del Grito de Independencia, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre en la Plaza Principal.

El plan contempla cierres de calles alrededor de la Presidencia Municipal, los cuales se informarán previamente a la ciudadanía mediante comunicados oficiales.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 8.49.34 PM.jpeg

También se estableció una lista de objetos prohibidos para ingresar al evento, entre los que se encuentran bebidas alcohólicas, envases de vidrio, rayos láser, espumas y aerosoles.

De acuerdo con la estrategia presentada al alcalde Tomás Gutiérrez Merino, participarán elementos de la Seguridad Pública Municipal, Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Marina y Ejército Mexicano, quienes estarán a cargo del resguardo en los accesos y áreas colindantes.  

WhatsApp Image 2025-09-12 at 8.49.34 PM (1).jpeg

La programación cultural y artística iniciará a las 19:00 horas con la presentación de la Compañía Folclórica Raíces y la cantante Mónica Durón.

Posteriormente, actuará el Mariachi Herencia de Saltillo, seguido de la ceremonia oficial del Grito de Independencia, el espectáculo de pirotecnia y el concierto estelar de Edwin Luna y La Trakalosa.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 8.49.33 PM.jpeg


EH_UNA_FOTO_b106f6d091
sin_conferencias_sheinbaum_cb95d9ceed
Whats_App_Image_2025_09_11_at_6_39_19_PM_00d09998d6
20250913_003205_4d7f782415
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_88ba656913
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_ef7edd1f95
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
