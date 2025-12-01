Crimen organizado quema vehículos en Villaflores, Chiapas

Civiles presuntamente vinculados a la delincuencia organizada incendiaron tres vehículos en el municipio de Villaflores, Chiapas, generando bloqueos carreteros y temor entre la población.

La Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación por la quema de dos vehículos en la comunidad Nuevo México, aunque la Secretaría de Seguridad Estatal indicó que eran tres unidades.

“Un torton, una camioneta pick up y un sedán”, detalló la SSP en un comunicado.

La FGE añadió que no hay reportes de enfrentamientos ni otros daños. En tanto, un equipo fue enviado a la zona.

“Tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia”, señaló la Fiscalía.

Las autoridades indicaron que desplegaron un operativo apoyados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en busca de los presuntos responsables.

“Elementos de seguridad realizan patrullajes, aseguramiento de la zona, revisión de accesos y coordinación directa con autoridades federales y municipales”, agregó la SSP.

Apenas en octubre pasado también se registraron narcobloqueos con la quema de camiones en varios municipios de la región frailesca, incluido Villaflores, en respuesta a un operativo que buscaba la detención de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El Señor de los Caballos”, presunto lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El líder criminal formaba parte del Cártel de Sinaloa y buscaba ocupar el liderazgo de Gilberto Rivera Beltrán, alias “El Junior”, lugarteniente del CDS asesinado en 2021.

Ante la negativa dentro de la estructura criminal, buscó alianza con el CJNG a través de una célula autodenominada el Cártel Chiapas-Guatemala, según los reportes de inteligencia.

A la célula del CJNG en Chiapas también se le vincula a la organización criminal conocida como La Barredora, que dirigía desde Tabasco el exsecretario de Seguridad de esa entidad, Hernán Bermúdez Requena.

