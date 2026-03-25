UTC impulsa difusión académica con revista universitaria

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) presentó la segunda edición de la revista Más Universidad, un proyecto editorial que busca vincular la investigación académica con la sociedad, informó el rector Sergio Guadarrama.

Espacio para difundir conocimiento

El rector explicó que esta publicación pretende consolidarse como un espacio de difusión del conocimiento generado en instituciones de educación superior, no solo de Coahuila, sino de otros estados del norte del país.

Detalló que esta segunda edición incluye 16 artículos elaborados por docentes e investigadores provenientes de entidades como Durango, Chihuahua y Nuevo León, además de académicos de la propia universidad.

Temáticas enfocadas en el norte de México

Indicó que el contenido está enfocado en estudios e investigaciones del norte de México, con temas que abarcan desde análisis académicos hasta propuestas relacionadas con memoria histórica y manejo de datos.

Guadarrama señaló que, aunque la revista tendrá algunas versiones impresas con fines conmemorativos, su formato principal será digital, lo que permitirá ampliar su alcance entre la comunidad estudiantil y el público en general.

Impulso a la participación estudiantil

Añadió que la publicación también contempla la participación de estudiantes, quienes podrán integrarse en futuras ediciones como parte del impulso a la investigación dentro de la universidad.

Periodicidad y próximos números

El rector adelantó que la revista tendrá una periodicidad cuatrimestral y que su próxima edición se encuentra en planeación, con el objetivo de dar continuidad al proyecto editorial.

Finalmente, informó que el segundo número de Más Universidad será distribuida en los próximos días, coincidiendo con el periodo vacacional de Semana Santa que iniciará este viernes.

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