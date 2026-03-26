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Coahuila

Se incendia fábrica de Ixtle al oriente de Saltillo

Debido a la naturaleza del material, el fuego se extendió rápidamente, causando alarma entre los vecinos, quienes relataron que no es la primera vez que sucede

  • 26
  • Marzo
    2026

A pesar de tener sellos de suspensión colocados en diciembre del año pasado, una fábrica de Ixtle ubicada en la colonia Nueva Tlaxcala, al oriente de la ciudad, fue consumida por un incendio, lo que alertó a los vecinos de este sector.

Autoridades reportaron que desde la madrugada, algunos vecinos detectaron fuego en este predio, ubicado en la calle Estafeta, donde se tiene maquinaria para el procesamiento del ixtle, por lo que hicieron un llamado al 911.

Debido a la naturaleza del material, el fuego se extendió rápidamente, causando alarma entre los vecinos, quienes relataron que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones.

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Las autoridades controlaron el incendio durante las primeras horas de este jueves, sin embargo, se requirió de apoyo de Bomberos y Protección Civil, ya que el fuego arrojó una gran cantidad de humo al medio ambiente.

La puerta del predio donde se ubica esta planta de ixtle cuenta con sellos de suspensión de actividades por parte del Municipio de Saltillo, por lo que las autoridades investigan si el incendio fue provocado o circunstancia.

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