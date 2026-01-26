Sheinbaum anuncia inversión histórica para Tamaulipas

En su gira oficial por Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un despliegue masivo de recursos que abarcan desde la modernización carretera hasta un ambicioso plan de vivienda que busca beneficiar a más de 800,000 tamaulipecos.

"El deber de la Cuarta Transformación es la felicidad del pueblo; luchamos por la justicia social y el bienestar", afirmó la mandataria ante ciudadanos en Reynosa, tras supervisar obras de salud en Tampico y entregar las primeras llaves del programa Vivienda para el Bienestar.

Uno de los pilares del anuncio fue el compromiso de construir más de 84,000 viviendas en el estado durante el sexenio, con una inversión de $50,000 millones de pesos.

En su mensaje, la presidenta de México fue clara al afirmar que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio.

“La vivienda se había vuelto un negocio, cuando debe de ser un derecho, no negocio, no una mercancía, no un privilegio”, expresó Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal añadió que su gobierno privilegia la justicia social, y que durante el evento se condonaron deudas y se otorgaron nuevos créditos a familias que no contaban con un hogar propio.

“Somos un gobierno que lucha por la justicia, la justicia social. Aquí, en esta entrega de vivienda a precios accesibles, viviendas dignas, que no tienen requisitos, se muestra la justicia social. El que le condonemos y reestructuremos la deuda impagable del pasado a los derechohabientes del Fovissste y del Infonavit, es justicia”, puntualizó.

Sheinbaum estuvo acompañada por autoridades estatales y federales, incluido el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes continuaron al siguiente evento, celebrado en el Centro de Convenciones Reynosa ubicado sobre Boulevard Oriente en la colonia Azteca.

Ahí, en presencia de miles de personas, Sheinbaum realizó la entrega simbólica de cuatro tarjetas de Pensiones para la Mujer, las cuales beneficiarán a las mujeres desde los 60 hasta los 64 años con un apoyo económico.

Desde el presídium, Villareal Anaya anunció que los 18 Programas del Bienestar del gobierno federal tendrán una inversión superior a los 24,000 millones de pesos, lo que ayudará a que uno de cada cuatro habitantes del estado reciba estos apoyos.

“Este año, mediante los 18 programas del bienestar del gobierno federal en Tamaulipas, se estará ejerciendo una inversión superior a los 24,500 millones de pesos, beneficiando a uno de cada cuatro tamaulipecos”, comentó Villarreal.

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA: TAMAULIPAS COMO HUB MUNDIAL

El director de Banobras, Jorge Mendoza, y el secretario de la SICT, Jesús Esteva, detallaron obras que posicionarán al estado como el eje logístico del noreste:

Corredor del Golfo: Una megaobra de $35,000 millones de pesos que generará 104 mil empleos directos.

Conectividad ferroviaria: Se confirmó el proyecto del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

Puentes y libramientos: La ampliación del Puente Nuevo Laredo 4-5 y la conexión del Libramiento Reynosa ($3,950 millones de pesos).

Movilidad urbana: Inversión de $2,605 millones de pesos para el sistema de transporte integrado en la zona conurbada de Tampico.

INVERSIÓN EN OBRA HÍDRICA Y SALUD

En materia hídrica, la Conagua reportó una inversión de $2,600 millones de pesos para la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, además de $6,000 millones de pesos destinados a la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026.

En el rubro de salud, tras supervisar el nuevo hospital del ISSSTE en Tampico, se anunció que el programa Salud Casa por Casa ya opera con 520 enfermeros, y la próxima semana iniciará formalmente la operación de las Farmacias para el Bienestar en la entidad.

FORTALECERÁ COMERCIO INTERNACIONAL

El último evento de la gira se realizó la mañana de este domingo en Nuevo Ladero, donde se realizó la inauguración de la nueva sede nacional de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una obra considerada estratégica para fortalecer el comercio exterior, la recaudación fiscal y la seguridad económica del país.

Con la puesta en marcha de este complejo, Nuevo Laredo se convirtió en el punto desde el cual se coordinará y supervisará todo el sistema aduanero nacional, y no solo las operaciones de una aduana local.

Durante el evento, anunció que el objetivo estratégico de recaudación para el año 2026 se fija en $1.5 billones de pesos, fortaleciendo la eficiencia logística y tributaria en la zona norte.

