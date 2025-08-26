Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_26_at_1_24_06_PM_1_16efed5fb1
Coahuila

Vecinos de Escorial pasan necesidades al alcalde de Ramos Arizpe

Los vecinos presentaron demandas relacionadas con servicios básicos como agua potable, bacheo, alumbrado y mantenimiento de espacios públicos

  • 26
  • Agosto
    2025

Habitantes de la colonia Escorial sostuvieron un encuentro directo con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien encabezó la jornada Alcalde en tu Colonia en la plaza del sector, acompañado por secretarios y directores municipales.

Durante la visita, los vecinos presentaron demandas relacionadas con servicios básicos como agua potable, bacheo, alumbrado y mantenimiento de espacios públicos.

En el lugar estuvieron presentes dependencias como la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), Servicios Primarios, Embellecimiento Urbano, Desarrollo Social y Educación, entre otras, con el objetivo de dar respuesta inmediata a las solicitudes.

WhatsApp Image 2025-08-26 at 1.24.07 PM.jpeg

El edil señaló que el programa busca acercar a las distintas áreas de la Presidencia Municipal a los sectores habitacionales y atender de manera directa las necesidades más urgentes de la población.

Además de los trámites y servicios municipales, el DIF Ramos Arizpe, que encabeza Teresita Escalante Contreras, instaló una brigada con consultas médicas, gestión de actas de nacimiento y expedición de cartas de no antecedentes penales a bajo costo, con apoyo del DIF Coahuila.


