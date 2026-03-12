Expertos piden replantear crecimiento urbano en Monterrey

En el Segundo Conversatorio de Movilidad de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León pidieron replantear la manera en la que se está llevando acabo el crecimiento urbano en el Área Metropolitana de Monterrey.

Los expertos que estuvieron en el panel indicaron que el modelo de desarrollo de vivienda en los municipios metropolitanos y su periferia está creando un sistema de aislamiento en las familias.

Lejanía de empleos y transporte genera abandono de viviendas

Ya que en municipios de alto crecimiento como Zuazua, García, Juárez, entre otros, las viviendas no tienen acceso a servicios adecuados de transporte y al estar alejados de sus trabajos y centros de estudios, muchos optan por abandonarlos, lo que abona a que crezca el nivel de pobreza e inseguridad en las zonas.

“En colonias de Zuazua, García, Juárez, entre otros pasa algo que ya todos sabemos, tienen una cercanía importante a equipamientos y espacios públicos, no muy bien aprovechados, pero están los espacios. “Pero están a 10 kilómetros de las zonas más cercanas a puestos de trabajo y a 30 kilómetros de la universidad, esas son realidades que no se pueden cambiar con nada e independientemente de las realidad, esa es la realidad para una familia que compra una casa ahí y como consecuencia son desarrollo de áreas aisladas y abandono de la vivienda por no poder pagar el automóvil, porque a ese tipo de colonias pasa uno o dos camiones a lo mismo y ese aumento de distancia a la educación superior”, dijo Rena Porsen, Presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Monterrey.

Proponen impulsar vivienda vertical cerca del transporte

Entre los ponentes estuvieron diferentes expertos y funcionarios como el Secretario de Movilidad del Estado Hernán Villarreal, quien puntualizó que se debe de fomentar el crecimiento de la vivienda vertical cercana a los puntos de transporte, para ayudar a que la población prefiera usar esta opción de movilidad que acerca tanto a centros de estudio, como de trabajo, disminuyendo el uso del automóvil.

“Si ya estamos invirtiendo en el transporte público, toda esa red de transporte masivo que va a incentivar a que sea una columna vertebral y nosotros movernos en esa columna, pues hay que empezar a densificar los predios alrededor de la red de este transporte masivo. “Y así pasar de que actualmente solo el 9.4% de la población del transporte masivo, tratar de incrementarlo, porque un 49% de la población vive lejos de sus empleos, pero sí densificamos a un lado de lo que ya se está invirtiendo en transporte, hacemos vivienda económica podemos evitar la dispersión de la ciudad y acortar los tiempos de viajes”, agregó Villarreal.

Participan especialistas en urbanismo y movilidad

En la exposición también estuvieron presentes otros expertos como Gabriel Todd, actual Secretario de Movilidad y Desarrollo Urbano en San Pedro, el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas Nacional, Juan Kaye, la Fundadora de General de Camina Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, Yasmín Viramontes, también el experto en planeación urbana y sostenibilidad, Carlos Placencia; el Gerente del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey y el arquitecto Óscar Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Nuevo León.

