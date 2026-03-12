Rinde protesta nueva directora de Escuela de Sistemas de la UAdeC

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta a la M.A. Norma Judith Catache Rizo como directora de la Escuela de Sistemas “Prof. Marcial Ruiz Vargas”.

Este evento se efectuó en el auditorio del plantel en donde se contó con la presencia del coordinador de la Unidad Norte, Luis Carlos Talamates Arredondo, integrantes del Consejo Directivo de la Escuela, funcionariado, directivos de escuelas y facultades de la UN, docentes y comunidad estudiantil.

En su mensaje el rector Octavio Pimentel, destacó que el proceso mediante el cual se definió la nueva dirección de la Escuela de Sistemas refleja la capacidad de la comunidad universitaria para construir acuerdos y consensos en torno a un propósito académico común; al tiempo que señaló que en la Unidad Norte las mujeres encabezan el 52.9 por ciento de las direcciones de unidades académicas, lo que evidencia que existen condiciones y espacios para que participen, tomen decisiones y asuman responsabilidades de liderazgo dentro de la institución.

Expresó el respaldo de la administración central al plande trabajo de la directora y confió en que, con su experiencia y la participación de estudiantes y docentesel plantel continuará fortaleciendo sus proyectos académicos y su vinculación con un entorno donde crece la demanda de talento en áreas tecnológicas y de innovación.

Por su parte, la directora Norma Judith Catache Rizo agradeció al rector por promover oportunidades para que las mujeres ocupen cargos de liderazgo dentro de la institución, así como al exdirector del plantel, Roberto Carlos Balderas Iracheta, por sentar bases que permitieran fortalecer el desarrollo profesional de las universitarias.

