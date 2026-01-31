Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Conservacion_y_mantenimiento_de_carreteras_Formacion_Madrid_800x528_2f809050d0
Nacional

¿Qué hacer si tienes un accidente en carreteras?

Autoridades federales y organismos de emergencia coordinan atención a viajeros en autopistas ante el crecimiento del tránsito vehicular en el País

  • 31
  • Enero
    2026

Con un parque vehicular que ya supera los 50 millones de unidades en México, la movilidad por carretera se ha intensificado, especialmente durante periodos vacacionales, cuando circulan en promedio hasta 1.3 millones de vehículos diarios por las autopistas del País.

Ante este escenario, diversas instituciones mantienen operativos permanentes para brindar apoyo a las y los viajeros que enfrentan emergencias, fallas mecánicas o incidentes viales durante sus trayectos.

Entre los organismos que prestan auxilio se encuentran la Guardia Nacional, Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, Ángeles Verdes, cuerpos de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), autoridades estatales y municipales, así como Caminos y Puentes Federales (Capufe), dentro de su red de autopistas.

Pachuca_-_Huejutla__Hidalgo.jpg

En las vías operadas por Capufe, los usuarios pueden solicitar apoyo a través del número 074 o mediante la cuenta oficial @Capufe en la red social X. 

La Central de Atención a Usuarios recibe y canaliza los reportes, ya sea para informar sobre condiciones de tránsito y clima o para enviar auxilio vial y asistencia médica prehospitalaria.

Capufe cuenta con ambulancias, unidades de rescate y señalamiento dinámico, operadas por Técnicos en Urgencias Médicas capacitados para atender distintas emergencias.

La atención a la movilidad segura se sustenta en el marco legal vigente, luego de que en diciembre de 2020 se reconociera en la Constitución el derecho a transitar en condiciones de seguridad vial.

Modernización_de_la_autopista_La_Pera_–_Cuautla__Morelos.jpeg

Además, el Senado aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, orientada a reducir muertes y lesiones por siniestros en las vías.

Las autoridades subrayan que la seguridad carretera también depende de la responsabilidad de los conductores, respetando señalamientos, límites de velocidad y evitando manejar bajo los efectos de alcohol o sustancias.

¿Quién te auxilia en carretera?

  • Capufe
     Atención en autopistas federales: auxilio vial, grúas y asistencia médica.
    X: @CAPUFE
  • Guardia Nacional
     Seguridad y vigilancia en carreteras federales.
  • Ángeles Verdes
     Apoyo mecánico y orientación turística.
     Teléfono: 078
  • Cruz Roja Mexicana
     Atención médica y emergencias.
     Teléfono:  065

Emergencias Nacionales

  •  Canalización inmediata de auxilio.
     Teléfono:  911

Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

gobernador_coahuila_e52f42778a
Anuncian megaobras en la carretera 57 y refuerzo de seguridad
574c5eb1_ec90_4ac2_9054_888d840ce7d2_4f4fbe9adf
Repavimentan calle División y mejoran drenaje pluvial en Mirador
nl_trafico_67f2c2596e
Monterrey: una ciudad en la que conducir es cada vez más difícil
publicidad

Últimas Noticias

gas_licuado_barco_6716a3b7f0
Venezuela exporta primer cargamento de gas licuado de petróleo
AP_26032707387390_fccafff5b1
Minuto a minuto de los Grammy 2026; conoce a todos los ganadores
matrimonio_colectivo_nuevo_leon_cuando_es_cuanto_cuesta_9bfe8ce8e2
Nuevo León invita a matrimonios colectivos el 14 de febrero
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×