¿Qué hacer si tienes un accidente en carreteras?

Con un parque vehicular que ya supera los 50 millones de unidades en México, la movilidad por carretera se ha intensificado, especialmente durante periodos vacacionales, cuando circulan en promedio hasta 1.3 millones de vehículos diarios por las autopistas del País.

Ante este escenario, diversas instituciones mantienen operativos permanentes para brindar apoyo a las y los viajeros que enfrentan emergencias, fallas mecánicas o incidentes viales durante sus trayectos.

Entre los organismos que prestan auxilio se encuentran la Guardia Nacional, Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, Ángeles Verdes, cuerpos de Bomberos, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), autoridades estatales y municipales, así como Caminos y Puentes Federales (Capufe), dentro de su red de autopistas.

En las vías operadas por Capufe, los usuarios pueden solicitar apoyo a través del número 074 o mediante la cuenta oficial @Capufe en la red social X.

La Central de Atención a Usuarios recibe y canaliza los reportes, ya sea para informar sobre condiciones de tránsito y clima o para enviar auxilio vial y asistencia médica prehospitalaria.

Capufe cuenta con ambulancias, unidades de rescate y señalamiento dinámico, operadas por Técnicos en Urgencias Médicas capacitados para atender distintas emergencias.

La atención a la movilidad segura se sustenta en el marco legal vigente, luego de que en diciembre de 2020 se reconociera en la Constitución el derecho a transitar en condiciones de seguridad vial.

Además, el Senado aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, orientada a reducir muertes y lesiones por siniestros en las vías.

Las autoridades subrayan que la seguridad carretera también depende de la responsabilidad de los conductores, respetando señalamientos, límites de velocidad y evitando manejar bajo los efectos de alcohol o sustancias.

¿Quién te auxilia en carretera?

Capufe

Atención en autopistas federales: auxilio vial, grúas y asistencia médica.

X: @CAPUFE

Seguridad y vigilancia en carreteras federales.

Apoyo mecánico y orientación turística.

Teléfono: 078

Atención médica y emergencias.

Teléfono: 065

Emergencias Nacionales

Canalización inmediata de auxilio.

Teléfono: 911

