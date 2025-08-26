Cerrar X
Coahuila

Volcadura en carretera Monterrey–Saltillo deja seis lesionados

El vehículo salió del camino y volcó, dejando cuatro mujeres fueron hospitalizadas con lesiones cervicales y lumbares; dos hombres resultaron heridos

  • 26
  • Agosto
    2025

Un accidente automovilístico se registró la tarde de este martes en el kilómetro 27+500 de la carretera libre Monterrey–Saltillo, a la altura del Ejido Higueras, en el municipio de Ramos Arizpe. 

El percance dejó un saldo de seis personas lesionadas, tras la salida del camino y volcadura de un vehículo con dirección a Saltillo.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia de Protección Civil, entre los afectados se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. 

Las cuatro mujeres fueron trasladadas en estado delicado, al presentar lesiones en la zona cervical y lumbar, así como cefalea en uno de los casos.

Las lesionadas fueron trasladadas a un hospital particular al norte de Saltillo para su valoración y atención médica.

  • Mujer de 43 años – dolor cervical y lumbar.
  • Mujer de 16 años – dolor lumbar.
  • Mujer de 11 años – dolor cervical y lumbar.
  • Mujer de 18 años – dolor lumbar y cefalea.

El accidente movilizó a varias unidades de rescate de Ramos Arizpe que brindaron atención inmediata a las víctimas en el lugar del percance.


