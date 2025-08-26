Volcadura en carretera Monterrey–Saltillo deja seis lesionados
El vehículo salió del camino y volcó, dejando cuatro mujeres fueron hospitalizadas con lesiones cervicales y lumbares; dos hombres resultaron heridos
Un accidente automovilístico se registró la tarde de este martes en el kilómetro 27+500 de la carretera libre Monterrey–Saltillo, a la altura del Ejido Higueras, en el municipio de Ramos Arizpe.
El percance dejó un saldo de seis personas lesionadas, tras la salida del camino y volcadura de un vehículo con dirección a Saltillo.
De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia de Protección Civil, entre los afectados se encuentran cuatro mujeres y dos hombres.
Las cuatro mujeres fueron trasladadas en estado delicado, al presentar lesiones en la zona cervical y lumbar, así como cefalea en uno de los casos.
Las lesionadas fueron trasladadas a un hospital particular al norte de Saltillo para su valoración y atención médica.
- Mujer de 43 años – dolor cervical y lumbar.
- Mujer de 16 años – dolor lumbar.
- Mujer de 11 años – dolor cervical y lumbar.
- Mujer de 18 años – dolor lumbar y cefalea.
El accidente movilizó a varias unidades de rescate de Ramos Arizpe que brindaron atención inmediata a las víctimas en el lugar del percance.
