Volcadura en carretera Monterrey–Saltillo deja seis lesionados

Un accidente automovilístico se registró la tarde de este martes en el kilómetro 27+500 de la carretera libre Monterrey–Saltillo, a la altura del Ejido Higueras, en el municipio de Ramos Arizpe.

El percance dejó un saldo de seis personas lesionadas, tras la salida del camino y volcadura de un vehículo con dirección a Saltillo.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia de Protección Civil, entre los afectados se encuentran cuatro mujeres y dos hombres.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas en estado delicado, al presentar lesiones en la zona cervical y lumbar, así como cefalea en uno de los casos.

Las lesionadas fueron trasladadas a un hospital particular al norte de Saltillo para su valoración y atención médica.

Mujer de 43 años – dolor cervical y lumbar.

Mujer de 16 años – dolor lumbar.

Mujer de 11 años – dolor cervical y lumbar.

Mujer de 18 años – dolor lumbar y cefalea.

El accidente movilizó a varias unidades de rescate de Ramos Arizpe que brindaron atención inmediata a las víctimas en el lugar del percance.

