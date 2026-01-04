Podcast
Deportes

Anthony Joshua rompe el silencio tras accidente fatal en Nigeria

Anthony Joshua compartió un mensaje en redes tras el accidente en Nigeria que costó la vida a dos de sus amigos y colaboradores cercanos

  • 04
  • Enero
    2026

El ex campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua emitió este domingo su primer mensaje público luego del accidente automovilístico ocurrido en Nigeria, en el que murieron dos de sus amigos y miembros de su equipo de trabajo.

Joshua publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece sentado en un sofá junto a su madre y otras tres mujeres, una de ellas sosteniendo una fotografía.

La imagen fue acompañada del mensaje: “El guardián de mi hermano”, junto a dos corazones.

Víctimas del accidente

Los fallecidos fueron Sina Ghami, entrenador de fuerza y acondicionamiento físico de Joshua, y Latif “Latz” Ayodele, quien fungía como su entrenador.

Ambos murieron luego de que el vehículo en el que viajaban, junto con Joshua, se impactara contra un camión estacionado en una carretera principal cerca de Lagos, el pasado lunes.

Horas antes del accidente, Joshua y Ayodele habían compartido videos en redes sociales donde se les veía jugando tenis de mesa.

Estado de salud de Joshua

El boxeador sufrió lesiones menores y fue dado de alta del hospital el miércoles, tras ser considerado apto para continuar su recuperación en casa. Medios británicos reportaron que Joshua regresó a Gran Bretaña antes de los funerales de Ghami y Ayodele, celebrados el domingo.

El conductor del automóvil, Adeniyi Mobolaji Kayode, fue acusado el viernes de conducción peligrosa e imprudente. El proceso judicial fue aplazado hasta el 20 de enero, fecha en la que se celebrará el juicio.

Vínculo con Nigeria y futuro deportivo

Joshua tiene raíces familiares en Nigeria, país donde pasó parte de su infancia y del que también posee la nacionalidad.

Hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre su futuro en el boxeo, pese a que este domingo Tyson Fury anunció su salida del retiro, reavivando las especulaciones sobre una pelea entre ambos.


