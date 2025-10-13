49ers despide a Isaac Alarcón tras violar política de sustancias

Después de cumplir su suspensión de seis partidos impuestos por la NFL tras violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento, el regiomontano Isaac Alarcón fue despedido este lunes por los San Francisco 49ers.

El liniero ofensivo de 27 años se convirtió en agente libre y puede unirse a cualquier equipo de la liga.

Fue durante el pasado abril que el jugador fue suspendido después de dar positivo en una prueba. Según Alarcón, este positivo se debió al consumo de una proteína que ignoraba contenía una sustancia no permitida.

El ofensivo llegó a la liga en 2020 mediante el programa "International Player Pathway", que busca talento alrededor del mundo.

Durante sus primeros tres años en la NFL, fue parte de los Dallas Cowboys antes de firmar en 2024 con los 49ers, donde permaneció con el equipo de prácticas durante toda esa temporada regular.

También este lunes, los 49ers prescindieron del liniero ofensivo alemán Kilian Zierer, que también fue fichado bajo el programa "International Player Pathway".

