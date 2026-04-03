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Chelsea castiga a Enzo Fernández tras guiños al Real Madrid

Chelsea dejó fuera a Enzo Fernández dos partidos tras sus declaraciones sobre vivir en Madrid. El club consideró que cruzó una línea

  • 03
  • Abril
    2026

El mediocampista argentino Enzo Fernández fue apartado de los próximos dos compromisos del Chelsea FC luego de generar controversia con declaraciones sobre su futuro y su deseo de vivir en España.

Durante la reciente pausa internacional, el jugador de 25 años confesó en un pódcast que le atrae la idea de establecerse en Madrid, en medio de rumores que lo vinculan con el Real Madrid.

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid, me recuerda a Buenos Aires”, señaló en una charla difundida en YouTube.

Las palabras del argentino no pasaron desapercibidas dentro del club londinense, que ya venía lidiando con especulaciones sobre su continuidad.

Decisión del club y respaldo interno

El técnico Liam Rosenior confirmó que el futbolista no será considerado para el duelo de cuartos de final de la FA Cup ante el Port Vale, ni para el partido de la Premier League frente al Manchester City.

“Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura”, explicó el estratega, quien detalló que la decisión fue consensuada entre directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Aunque evitó descalificar al mediocampista, Rosenior reconoció que el mensaje del futbolista no fue bien recibido dentro del vestidor.

No es la primera vez que Fernández deja abierta la puerta a un posible cambio. Tras la derrota ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, el argentino admitió que no tenía certeza sobre su permanencia la próxima temporada.

Pese a la medida disciplinaria, el club dejó claro que no se trata de una ruptura definitiva. La puerta sigue abierta para su reincorporación una vez cumplida la sanción.

“Es una decisión para proteger lo que estamos construyendo”, insistió el entrenador.

Por ahora, Fernández deberá observar desde fuera dos partidos clave.


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