Tigres sabe coronarse como Campeón de visita, en la Liga MX

Pareciera que jugar el duelo de vuelta como visitante en una ronda de liguilla de la Liga MX es desventaja... pero esto no aplica en Tigres en la fase de la gran final.

Y es que, de los ocho títulos que ha conquistado ‘La U’ en la Primera División del futbol mexicano, seis de ellos fueron disputando el partido definitivo en ‘patio ajeno’.

Y uno de ellos fue un día como hoy hace ocho años, el domingo 10 de diciembre de 2017, en la serie por el título del Torneo Apertura 2017, al vencer por 3-2 en el marcador global a Rayados, con la vuelta celebrada en el ‘Gigante de acero’.

Los otros cetros ganados como ‘huésped’ fueron: en la Temporada 1977-1978 ante Pumas, en la Temporada 1981-1982 ante Atlante, en el Torneo Apertura 2015 ante Pumas, en el Torneo Clausura 2019 ante León y en el Torneo Clausura 2023 ante Chivas.

Los únicos dos galardones que llevo a las vitrinas cerrando en casa fueron: en el Torneo Apertura 2011 ante Santos Laguna y en el Torneo Apertura 2016 ante Pumas.

Ficha

Futbol - Liga MX

Torneo Apertura 2017

Liguilla - La Final

Juego de Vuelta

Domingo 10 de diciembre de 2017

Rayados 1-2 Tigres

(Marcador global: 3-2, favor Tigres, que se corona como Campeón)

‘Gigante de acero’

Entérate

Estos son los seis títulos de Liga MX que ha conquistado Tigres al jugar la Vuelta de la Final como visitante:

Temporada 1977-1978 Pumas 1-3 Tigres Estadio Olímpico Universitario

Ciudad de México

Temporada 1981-1982 Atlante 2-2 Tigres (Tigres ganó 3-1 en penaltis) Estadio Azteca

Ciudad de México

Torneo Apertura 2015 Pumas 4-4 Tigres (Tigres ganó 4-2 en penaltis) Estadio Olímpico Universitario

Ciudad de México

Torneo Apertura 2017 Rayados 2-3 Tigres ‘Gigante de acero’

Guadalupe, Nuevo León

Torneo Clausura 2019 León 0-1 Tigres Estadio Nou Camp

León, Guanajuato

Torneo Clausura 2023 Chivas 2-3 Tigres Estadio Akron

Zapopan, Jalisco

Comentarios