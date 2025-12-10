Tigres sabe coronarse como Campeón de visita, en la Liga MX
De sus ocho títulos del futbol mexicano, seis son al jugar la Vuelta de la Final en ‘patio ajeno’… tal y como sucedió hoy hace ocho años en la Final Regia
Pareciera que jugar el duelo de vuelta como visitante en una ronda de liguilla de la Liga MX es desventaja... pero esto no aplica en Tigres en la fase de la gran final.
Y es que, de los ocho títulos que ha conquistado ‘La U’ en la Primera División del futbol mexicano, seis de ellos fueron disputando el partido definitivo en ‘patio ajeno’.
Y uno de ellos fue un día como hoy hace ocho años, el domingo 10 de diciembre de 2017, en la serie por el título del Torneo Apertura 2017, al vencer por 3-2 en el marcador global a Rayados, con la vuelta celebrada en el ‘Gigante de acero’.
Los otros cetros ganados como ‘huésped’ fueron: en la Temporada 1977-1978 ante Pumas, en la Temporada 1981-1982 ante Atlante, en el Torneo Apertura 2015 ante Pumas, en el Torneo Clausura 2019 ante León y en el Torneo Clausura 2023 ante Chivas.
Los únicos dos galardones que llevo a las vitrinas cerrando en casa fueron: en el Torneo Apertura 2011 ante Santos Laguna y en el Torneo Apertura 2016 ante Pumas.
Ficha
Futbol - Liga MX
Torneo Apertura 2017
Liguilla - La Final
Juego de Vuelta
Domingo 10 de diciembre de 2017
Rayados 1-2 Tigres
(Marcador global: 3-2, favor Tigres, que se corona como Campeón)
‘Gigante de acero’
Entérate
Estos son los seis títulos de Liga MX que ha conquistado Tigres al jugar la Vuelta de la Final como visitante:
Temporada 1977-1978
Pumas 1-3 Tigres
Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México
Temporada 1981-1982
Atlante 2-2 Tigres
(Tigres ganó 3-1 en penaltis) Estadio Azteca
Ciudad de México
Torneo Apertura 2015
Pumas 4-4 Tigres
(Tigres ganó 4-2 en penaltis) Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México
Torneo Apertura 2017
Rayados 2-3 Tigres
‘Gigante de acero’
Guadalupe, Nuevo León
Torneo Clausura 2019
León 0-1 Tigres
Estadio Nou Camp
León, Guanajuato
Torneo Clausura 2023 Chivas 2-3 Tigres Estadio Akron
Zapopan, Jalisco
