Acusan a sujeto por darle una bofetada a Jack Grealish: video

Según información reciente, un hombre de 20 años, originario de Droylsden, ha sido acusado de agresión tras darle una bofetada a Jack Grealish, jugador del Manchester City, después de un partido contra el Manchester United.

El incidente ocurrió cerca del túnel de vestuarios al finalizar el derbi en Old Trafford.

La policía de Manchester confirmó que el sujeto se presentará ante la corte de Manchester el próximo 14 de julio de 2025.

A twenty-year-old man has been arrested and charged with assault after Jack Grealish was allegedly slapped in the face when he was walking off the pitch after the Manchester derby on Sunday. ‼️⚠️



Grealish is not thought to have been seriously injured; the man will appear before… pic.twitter.com/hTEY4ilVpy