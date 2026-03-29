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Sinner conquista Miami y consigue su primer 'Sunshine Double'

El italiano venció al checo Lehecka y se une a leyendas como Federer y Djokovic al ganar el Indian Wells y el Miami Masters en una misma temporada

  • 29
  • Marzo
    2026

El italiano Jannik Sinner dejó claro este domingo por qué es uno de los mejores tenistas del mundo.

Y es que este domingo se proclamó campeón del Masters 1,000 de Miami tras vencer a la número 22 del mundo, Jiri Lehecka, por 6-4 y 6-4 en 1 hora y 33 minutos de partido, el cual fue aplazado casi dos horas por la lluvia.

Con este triunfo, el italiano se convirtió en el primer tenista masculino en completar el "Sunshine Double" desde Roger Federer en 2017.

Además, la raqueta número 2 del mundo alzó su séptimo Masters 1,000 en su carrera y su segundo Miami Open, tras el logrado en 2024.

Así mismo, Sinner se unió a la prestigiosa lista de los tenistas del ATP que han ganado el Wells y Miami de forma consecutiva, un hito conocido como "Sunshine Double". Previo a su victoria, los únicos en haberlo logrado habían sido Jim Courier en 1991; Michael Chang en 1992; Pete Sampras en 1994; Marcelo Ríos en 1998; Andre Agassi en 2001; Roger Federer en 2005, 2006 y 2017; y Novak Djokovic en 2011, 2014, 2015 y 2016.

Con esta victoria en el Masters 1,000 de Miami, Sinner también acortó la distancia con Carlos Alcaraz dentro del ranking ATP, pues con el triunfo el italiano ganó 1,000 puntos oficiales, pasando de 10,400 a 11,400 puntos oficiales; mientras que Alcaraz se mantiene aún en la cima con 13,550 puntos.


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