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Sebastian Fundora retiene título superwelter del CMB ante Thurman

Con este resultado, el peleador de Coachella, California, de 28 años, reafirma su posición como uno de los nombres más sólidos del peso superwelter

  • 29
  • Marzo
    2026

Sebastian Fundora confirmó su dominio en la división superwelter al retener su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tras imponerse por nocaut técnico a Keith Thurman en el sexto asalto de su combate disputado el sábado.

La pelea fue detenida al minuto 1:17 del sexto round, cuando el réferi Thomas Taylor decidió intervenir luego de una serie de golpes consecutivos por parte del campeón, que dejaron sin respuesta al retador.

Castigo constante y superioridad desde el inicio

Desde los primeros episodios, Fundora (24-1-1, 16 nocauts) marcó el ritmo del combate aprovechando su ventaja en altura y alcance, con sus 1.98 metros de estatura, para mantener a distancia a Thurman y castigarlo con izquierdazos y combinaciones largas.

Aunque Thurman (31-2, 23 nocauts) logró conectar algunos golpes aislados, nunca encontró continuidad ofensiva frente a un rival que dominó el intercambio y controló el centro del ring.

Quinto asalto anticipa el desenlace

Para el quinto episodio, la pelea ya mostraba un claro dominio del campeón. Fundora incrementó el volumen de golpeo, arrinconando a Thurman contra las cuerdas y limitando su capacidad de respuesta.

El nocaut parecía inminente en los segundos finales de ese round, cuando el retador comenzó a resentir el castigo acumulado y mostró signos visibles de desgaste.

La definición llegó apenas iniciado el sexto asalto, cuando una nueva ráfaga obligó al réferi a detener el combate para evitar mayores daños, con un Thurman visiblemente afectado y con el rostro ensangrentado.

Fundora consolida su momento en la división

Con este resultado, el peleador de Coachella, California, de 28 años, reafirma su posición como uno de los nombres más sólidos del peso superwelter, alcanzando su tercera defensa exitosa del cinturón del CMB.

El triunfo también respalda su condición de favorito, ya que llegó al combate con una línea de -325 en las casas de apuesta, reflejo de la confianza en su desempeño reciente.

Thurman enfrenta un momento decisivo

Para Keith Thurman, la derrota representa un golpe importante en su carrera. El excampeón unificado de peso wélter, ahora con 37 años, fue superado ampliamente y detenido antes del límite.

El estadounidense, cuya única derrota previa había sido en 2019 ante Manny Pacquiao por decisión dividida, podría enfrentar ahora decisiones clave sobre su futuro dentro del boxeo profesional.

Una victoria que proyecta a Fundora

La actuación de Fundora no solo le permitió retener su título, sino también enviar un mensaje claro dentro de la división, al exhibir potencia, control y consistencia frente a un rival experimentado.

El campeón continúa consolidando su carrera y perfilándose como protagonista en la categoría, en espera de nuevos retos ante los principales contendientes del peso superwelter.


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