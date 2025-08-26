Cerrar X
Ahí viene la corrida de aniversario… ¡y algo más!

Este viernes serán los festejos en la Monumental Monterrey con exhibición de charrería, gallos y caballos bailadores; boletos, en Superboletos.com

  • 26
  • Agosto
    2025

Promoviendo la cultura y las tradiciones mexicanas, la corrida con la que se celebrará el aniversario número 88 de la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, que se llevará a cabo este viernes, tendrá un corte muy mexicano, pues, además de que toda la planta de toreros anunciados y sus cuadrillas actuarán a la usanza charra, a partir de las 20:00 horas el ruedo del coso de la colonia Del Prado se vestirá de gala con una majestuosa exhibición de charrería, gallos y caballos bailadores.

Luego de este espectáculo de tradiciones mexicanas, a las 20:30 horas iniciará la corrida de toros de la que forman parte el fino rejoneador potosino Jorge Hernández Gárate, el artista del toreo a pie Fermín Rivera, el regiomontano Juan Fernando, el rey del temple Juan Pablo Sánchez, la queretana Paola San Román, el huracán de Morelia Isaac Fonseca y el valiente torero hidrocálido Leo Valadez, quienes lidiarán un muy bien presentado encierro de la ganadería tapatía de San Pablo, propiedad de don Pablo Leopoldo Martín del Campo.

La Plaza Monterrey fue inaugurada la tarde del domingo 29 de agosto de 1937 por el regiomontano Lorenzo Garza, quien actuó mano a mano con el ‘maestro de Saltillo’, Fermín Espinosa ‘Armillita’, y como sobresaliente actuó el joven novillero texcocano Silverio Pérez, quienes lidiaron un encierro de la ganadería ‘La Punta’.

El cartel para la corrida del 88 aniversario de la Monumental luce fresco y muy completo, con una amplia variedad y estilos de corte torero muy amplio y para todos los gustos, pues habrá desde toreo a caballo hasta las muy amplias y personalísimas expresiones del toreo a pie, con los siete diestros que forman parte de este cartel, que quedó muy bien rematado con un imponente encierro de la ganadería de San Pablo.

Para esta sensacional corrida del aniversario y las tradiciones mexicanas, los boletos se pueden adquirir en las taquillas del coso de la colonia Del Prado en su horario acostumbrado y de manera digital en Superboletos.com.

El cartel

Estos son los toreros que actuarán este viernes a partir de las 20:30 horas en la plaza de toros Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’:

Rejoneador

Jorge Hernández Gárate

Toreo a pie

Fermín Rivera
Juan Fernando
Juan Pablo Sánchez
Paola San Román
Isaac Fonseca
Leo Valadez

Toros

Ganadería de San Pablo


Comentarios

