Ahora todos los partidos son complicados: Gignac

El delantero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), André Pierre-Gignac, aseguró que actualmente todos los partidos que disputa el equipo felino son 'complicados'; esto tras haber perdido el club universitario ante el León en la Concacaf pero con el pase a la 'liguilla' asegurado tras el partido contra el Puebla.

A pesar del semestre vivido por el club, cómo la salida de Marco Antonio 'Chima' Ruiz, la llegada de Siboldi, haber perdido la Concacaf y recientemente lograr entrar a la 'liguilla', el goleador auriazul comentó que el equipo esta mentalizado en ir 'lo más lejos' que se pueda dentro del actual Torneo Clausura 2023.

'Siempre que nos proponemos algo, que empezamos un torneo, el objetivo de Tigres es ir hasta el final y no va a cambiar; así que mentalizado, preparado, nuevo torneo, tres semanas nada más, seis partidos para conseguir algo que es increíble porque lo hemos vivido, y queremos vivirlo de nuevo', dijo el ex jugador del Marsella.

También aclaró que si bien no ha conseguido realizar anotaciones en los últimos partidos, aseguró que la afición festejará el gol que realice el delantero en sus próximos partidos a pesar de la actual situación 'problemática' de Tigres.

'No anduve fino, no pasa nada, las pelotas van a caer y cuando vaya a meter goles pues como siempre, es también parte de la nueva generación de fanáticos, se desesperan un poco como nosotros, pero si nos desesperamos nosotros en la cancha es porque no nos salen las cosas (...) el día que la voy a meter (la pelota) pues todos van a aplaudir', concretó el deportista.