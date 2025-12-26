Podcast
Deportes

¡Santa racha! Spurs liga ocho juegos sin perder en NBA 2025-2026

Santa Claus dejó como regalo a San Antonio tres victorias consecutivas ante Thunder de Oklahoma, que es el actual Campeón de la National Basketball Association

  • 26
  • Diciembre
    2025

De’Aaron Fox anotó 29 puntos, y los Spurs de San Antonio doblegaron este jueves por 117-102 al Thunder de Oklahoma City para conseguir su tercera victoria sobre los Campeones vigentes de la NBA en las últimas dos semanas.

Los Spurs también vencieron al Thunder en una Semifinal de la Copa NBA el sábado 13 de diciembre y se impusieron en San Antonio el martes pasado. Ambos equipos se enfrentarán nuevamente el martes 13 de enero en Oklahoma City.

Victor Wembanyama consiguió 19 puntos y 11 rebotes, mientras que Stephon Castle sumó 19 puntos y siete asistencias para los Spurs (que tienen 23 ganados y siete perdidos). San Antonio tuvo un 53.6% de acierto en tiros de campo y limitó al Thunder a un 38.9% de efectividad.

Fue la octava victoria consecutiva de San Antonio y la segunda derrota en casa de la temporada para Oklahoma City. El Thunder comenzó el día en la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste, mientras que los Spurs se ubican en segundo lugar.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 22 puntos, pero el Jugador Más Valioso de la campaña anterior encestó apenas siete de 19 tiros de campo. Liga 102 juegos anotando al menos 20 puntos.

Isaiah Hartenstein logró 13 puntos y 12 rebotes, mientras que Chet Holmgren añadió 10 puntos y 12 rebotes por el Thunder.

Oklahoma City comenzó la temporada en 24 ganados y un perdido, empatando el mejor récord de la liga en 25 duelos. El Thunder tiene una foja de dos victorias y cuatro tropiezos desde entonces, incluidas las tres derrotas ante los Spurs. (AP)

LA RACHA

Estos son los ocho triunfos consecutivos de Spurs de San Antonio en la campaña regular de la Temporada 2025-2026 del baloncesto de la National Basketball Association (NBA):

8 de diciembre: San Antonio 135-132 Nueva Orleans
10 de diciembre: San Antonio 132-119 Lakers
13 de diciembre: San Antonio 111-109 Oklahoma 
18 de diciembre: Washington 94-119 San Antonio
19 de diciembre: San Antonio 126-98 Atlanta
Domingo pasado: San Antonio 124-113 Washington 
Martes pasado: Oklahoma 110-130 San Antonio
Ayer jueves: San Antonio 117-102 Oklahoma

La última derrota de la quinteta texana, en temporada regular, fue el lunes 5 de diciembre al caer de visita por 130-117 ante Cavaliers, en Cleveland.

 


Comentarios

