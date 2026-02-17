Podcast
Nuevo León

Impulsarán desarrollo artesanal con laboratorio de innovación

La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que la entidad puede ser puente entre el talento artesanal y nuevos mercados

  • 17
  • Febrero
    2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México puso en marcha el Laboratorio de Innovación del programa Original, un modelo de formación intensiva que busca fortalecer la comercialización y sostenibilidad económica de artesanas y artesanos del país. Monterrey, Nuevo León, es la primera sede de esta iniciativa.

El laboratorio se realiza a partir del 17-18 y 24-5 de febrero en LABNL Lab Cultural Ciudadano con la participación de 16 maestras y maestros artesanos de 14 localidades en ocho estados, quienes recibirán mentorías especializadas para mejorar diseño, materiales y presentación de sus piezas, respetando siempre los saberes tradicionales.

La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que la entidad puede ser puente entre el talento artesanal y nuevos mercados desarrollando un ecosistema especializado en diseño estratégico y desarrollo de producto.

Los resultados se presentarán en noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos.

