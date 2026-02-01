Alcaraz vence a Djokovic para conquistar Grand Slam en Australia

Carlos Alcaraz logró conquistar este domingo, el título del Australia Open 2026 a tras vencer en la final a Novak Djokovic.

Con tan solo 22 años, el tenista español ardó tres horas y cuatro minutos en superar al balcánico, el más precoz en triunfar también en Melbourne y en acumular siete títulos grandes.

El marcador se llevó de la siguiente manera:

2-6

6-2

6-3

7-5

El jugador consolida su condición de número uno del mundo mientras que Djokovic, de 38 años, que no pudo obtener su vigésimo quinto Grand Slam, asciende al tres del ránking.

Recalca enfoque de ir de 'torneo a torneo'

Tras su victoria, Alcaraz recalcó que su enfoque pasa por "ir torneo a torneo", sin adelantarse a escenarios futuros y centrándose en la preparación inmediata, según la agencia EFE-

"Ha sido un no parar, pero es una sensación increíble. Cada vez que vengo aquí lo hago con la mentalidad de trabajar lo máximo posible para intentar ganar el torneo. En años anteriores no salió bien, pero por fin ha llegado este año" enfatizó Alcaraz.

Por su parte, el serbio reconoció el éxito del joven español, a pesar de que es la primra vez que pierde este Abierto de Australia.

"Felicitar a Carlos, un gran torneo y grandes semanas. Lo que has hecho es histórico, legendario. Felicidades. Mucha suerte para el resto de tu carrera, eres muy joven, o sea que seguro que te voy a ver muchas más veces en los siguientes diez años" mencionó.

Además, brindó un mensaje de agradecimiento a la audiencia debido a que es el vigésimo segundo torneo de Australia al que acude.

"Solo quiero decir que vosotros, el público, sobre todo en los últimos juegos, me habéis dado algo que no había vivido en Australia, tanto amor… Intento daros buen tenis a lo largo de los años, este es el año 22 que vengo a Australia, y siempre he creído en mí mismo y esto es algo que realmente creo al jugar estos años contra Jannik Sinner y Carlos, pero debo ser sincero y reconocer que no pensaba que fuera a estar en la ceremonia de clausura de un torneo. Estoy muy agradecido", concluyó Djokovic. También te recomendamos: Shakur Stevenson se corona campeón al vencer a Teofimo López

Comentarios