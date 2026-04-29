'El Diablo viste a la moda 2' saldrá después de dos décadas

Tuvieron que pasar 20 años para que la secuencia de "El diablo viste a la moda" viera la luz; finalmente, esta semana el público sabrá qué ha sido de la temida Miranda Priestly y su exasistente Andy Sachs.

Dirigida por David Frankel y con un guion de Aline Brosh McKenna, la secuela llega inmersa en un mundo en el que el periodismo impreso ha cambiado y la era digital domina todos los aspectos. Los realizadores coincidieron en que ahora es un buen momento para hacer la secuela, pues el tiempo ha pasado y se tiene algo que contar.

“Va a resultar fascinante ver a Miranda Priestly enfrentar el declive de su imperio mientras vemos a Andy Sachs volver, pero ¿por qué?”, dijo Frankel. La primera fue una historia de aprendizaje; la secuela trata sobre una mujer madura que enfrenta la realidad de todas las decisiones que tomó en su vida”.

Este nuevo capítulo reunió al elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a quienes se suman nuevos actores como Simone Ashley, Pauline Chamalet y Patrick Brammall.

Streep destacó que lo icónica que se volvió la primera parte hizo difícil tener una secuela.

“Fue un éxito rotundo y eso era un reto superar”, afirmó. “Pero con este guion en donde se plasma cómo está la industria editorial actual, es magnífico. Ahora vemos a las mujeres que hace 20 años estaban conquistando el mundo empresarial luchar por mantener a flote sus sueños”.

Para Hathaway será muy satisfactorio mostrarle al público que cuando Andy decidió arrojar su teléfono y dejar a Miranda, hizo lo correcto.

“Van a ver a una Andy fiel a sí misma, con mayor confianza, con más poder profesional, pero con el mismo encanto al tenerla como compañera de oficina”, dijo la actriz.

"El Diablo viste a la moda 2" incluyó locaciones en Nueva York y Milán, así como más de un centenar de outfits de diseñador para todo el elenco.

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