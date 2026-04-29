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Escena

'El Diablo viste a la moda 2' saldrá después de dos décadas

Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven para una secuela en la que se explora la era digital y el futuro de la industria editorial

  • 29
  • Abril
    2026

Tuvieron que pasar 20 años para que la secuencia de "El diablo viste a la moda" viera la luz; finalmente, esta semana el público sabrá qué ha sido de la temida Miranda Priestly y su exasistente Andy Sachs.

Dirigida por David Frankel y con un guion de Aline Brosh McKenna, la secuela llega inmersa en un mundo en el que el periodismo impreso ha cambiado y la era digital domina todos los aspectos. Los realizadores coincidieron en que ahora es un buen momento para hacer la secuela, pues el tiempo ha pasado y se tiene algo que contar.

“Va a resultar fascinante ver a Miranda Priestly enfrentar el declive de su imperio mientras vemos a Andy Sachs volver, pero ¿por qué?”, dijo Frankel. La primera fue una historia de aprendizaje; la secuela trata sobre una mujer madura que enfrenta la realidad de todas las decisiones que tomó en su vida”.

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Este nuevo capítulo reunió al elenco original encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, a quienes se suman nuevos actores como Simone Ashley, Pauline Chamalet y Patrick Brammall.

Streep destacó que lo icónica que se volvió la primera parte hizo difícil tener una secuela.

“Fue un éxito rotundo y eso era un reto superar”, afirmó. “Pero con este guion en donde se plasma cómo está la industria editorial actual, es magnífico. Ahora vemos a las mujeres que hace 20 años estaban conquistando el mundo empresarial luchar por mantener a flote sus sueños”.

Para Hathaway será muy satisfactorio mostrarle al público que cuando Andy decidió arrojar su teléfono y dejar a Miranda, hizo lo correcto.

“Van a ver a una Andy fiel a sí misma, con mayor confianza, con más poder profesional, pero con el mismo encanto al tenerla como compañera de oficina”, dijo la actriz.

"El Diablo viste a la moda 2" incluyó locaciones en Nueva York y Milán, así como más de un centenar de outfits de diseñador para todo el elenco.


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