Detienen en Torreón a célula del crimen organizado

Mediante un operativo coordinado de la Policía Federal Ministerial, autoridades federales lograron la detención en Torreón de una célula de un grupo criminal que opera en entidades vecinas.

En el operativo se detuvo a Ever “N”, alias “El Águila”, líder del grupo criminal “Los Bournes”, identificado como brazo armado de la organización denominada Nuevo Cártel de Juárez, y quien se encargaba de la expansión del grupo en la sierra de Chihuahua y de Sonora.

Junto con Ever “N”, se detuvo a cuatro personas más: Jesús “N”, Aylín “N” y dos mujeres que no fueron identificadas. Al momento de la revisión, el sujeto trató de engañar a las autoridades haciéndose pasar por otra persona.

De acuerdo con información brindada por las autoridades, este líder del grupo era considerado un objetivo prioritario del Gobierno federal, por tratarse de uno de los principales generadores de violencia en los estados vecinos.

La detención del presunto criminal se realizó en el filtro de inspección y vigilancia ubicado en el kilómetro 16+700 del libramiento Laguna Norte, en el municipio de Torreón.

Se informó que los detenidos viajaban en una camioneta Yukon blindada con placas VDG 767 C del estado de San Luis Potosí.

Al momento de ser detenidos los dos hombres y tres mujeres portaban armas de fuego, por lo que los oficiales los encañonaron y los obligaron a descender de la unidad. Se les aseguraron ocho teléfonos celulares y dos armas cortas.

Los detenidos, el equipo de comunicación y las armas fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.

