Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
detenidos_operativo_torreon_ec1d22ef11
Coahuila

Detienen en Torreón a célula del crimen organizado

En el operativo, las autoridades detuvieron a Ever 'N', alias 'El Águila', identificado como brazo armado de una organización criminal

  • 03
  • Febrero
    2026

Mediante un operativo coordinado de la Policía Federal Ministerial, autoridades federales lograron la detención en Torreón de una célula de un grupo criminal que opera en entidades vecinas.

En el operativo se detuvo a Ever “N”, alias “El Águila”, líder del grupo criminal “Los Bournes”, identificado como brazo armado de la organización denominada Nuevo Cártel de Juárez, y quien se encargaba de la expansión del grupo en la sierra de Chihuahua y de Sonora.

Junto con Ever “N”, se detuvo a cuatro personas más: Jesús “N”, Aylín “N” y dos mujeres que no fueron identificadas. Al momento de la revisión, el sujeto trató de engañar a las autoridades haciéndose pasar por otra persona.

De acuerdo con información brindada por las autoridades, este líder del grupo era considerado un objetivo prioritario del Gobierno federal, por tratarse de uno de los principales generadores de violencia en los estados vecinos.

La detención del presunto criminal se realizó en el filtro de inspección y vigilancia ubicado en el kilómetro 16+700 del libramiento Laguna Norte, en el municipio de Torreón.

Se informó que los detenidos viajaban en una camioneta Yukon blindada con placas VDG 767 C del estado de San Luis Potosí.

Al momento de ser detenidos los dos hombres y tres mujeres portaban armas de fuego, por lo que los oficiales los encañonaron y los obligaron a descender de la unidad. Se les aseguraron ocho teléfonos celulares y dos armas cortas.

Los detenidos, el equipo de comunicación y las armas fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dan_alta_medica_diputada_mc_34bc22b922
Dan alta médica a diputada de MC tras ataque en Sinaloa
secuestro_mineros_harfuch_cffcd2a0bb
Gobierno despliega fuerzas por mineros secuestrados en Sinaloa
cinta_policia_1_6e249aa93b
Aseguran más de mil litros de combustible en costas de Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T105248_921_79193c4cf0
Samuel García destaca incidencia delictiva más baja del sexenio
cuba_pemex_mexico_envio_928f964581
Envíos de petróleo a Cuba suman US$496 millones en 2025: Pemex
1_4_830125ffee
México y Portugal impulsan corredor marítimo estratégico
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
EH_DOS_FOTOS_7a99efbc18
Confirma Samuel primera planta de robots humanoides en Nuevo León
publicidad
×