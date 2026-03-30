Sheinbaum se reunirá con Infantino; afinarán detalles del Mundial

A poco más de dos meses del arranque del Mundial 2026, el Gobierno de México acelera los preparativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este lunes sostendrá un encuentro con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, con el objetivo de revisar la organización del torneo y evaluar el primer ensayo operativo realizado en el Estadio Azteca.

“A las 9:30 de la mañana vamos a recibir a Infantino, lo invité a desayunar y vamos a platicar sobre cómo vio el partido del sábado y los preparativos para el Mundial”, declaró durante la conferencia matutina.

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Revisan operativo tras partido México vs Portugal

El encuentro con el dirigente del organismo internacional se da luego del partido entre México y Portugal, celebrado el pasado sábado en el renovado inmueble, que funcionó como prueba clave en materia de movilidad y seguridad.

La mandataria federal defendió el dispositivo implementado, el cual incluyó el cierre de accesos vehiculares en un radio cercano al estadio para evitar congestionamientos.

“Con sus dificultades fue un muy buen operativo de movilidad, porque si no se hubiera hecho nada imagínense que hubieran llegado 100 mil vehículos al estadio”, explicó.

Además, reconoció que hubo inconformidades por los tiempos de traslado, pero subrayó que el esquema permitió que los asistentes dejaran sus autos en puntos alejados y llegaran mediante transporte controlado.

Como parte de los preparativos, Sheinbaum también informó que sostuvo una reunión con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para analizar ajustes de cara a los próximos eventos mundialistas.

“Hoy estuvo Clara Brugada en la mañana, platicamos con ella algunas mejoras que todavía podemos hacer y cómo puede el Gobierno de México ayudar al gobierno de la Ciudad”, indicó.

Entre los aspectos a reforzar se encuentran la logística de acceso, tiempos de traslado y coordinación interinstitucional.

Un ensayo rumbo a la inauguración

La titular del Poder Ejecutivo Federal, consideró que el operativo del sábado funcionó como un ejercicio útil rumbo al arranque oficial del Mundial, programado para el 11 de junio en el mismo estadio.

“En general fue un buen ejercicio para la inauguración del Mundial”, afirmó.

No obstante, también hizo referencia a un incidente registrado durante el evento.

“Hubo complicaciones dentro del estadio y al mismo tiempo el lamentable fallecimiento de esta persona que lamentamos mucho y que se atendió en su momento”, expresó.

Invitaciones y recta final de preparación

Sheinbaum adelantó que continúa el proceso de invitación a jefes de Estado para asistir a la inauguración del torneo, que tendrá a México como una de las sedes principales junto con Estados Unidos y Canadá.

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