Cerrar X
Ametralladora_Mucino_y_Tito_Acosta_un_amor_entre_campeones_b5463f2448
Deportes

'Ametralladora' Muciño y 'Tito' Acosta: un amor entre campeones

Arely 'La Ametralladora' Muciño y Ángel 'Tito' Acosta esperan la llegada de su primer hijo, quien nacerá en Texas en las próximas semanas

  • 25
  • Agosto
    2025

En el boxeo, México y Puerto Rico siempre fueron rivales naturales. Cientos de combates, guerras inolvidables y orgullo en juego. Pero aquella tarde, lejos de los encordados, en la Convención de la Organización Mundial de Boxeo en Panamá, no hubo careo ni campana. Solo miradas. Y ahí, como en un poema inesperado, Arely “La Ametralladora” Muciño y Ángel “Tito” Acosta se encontraron.

Ella, forjada en un barrio humilde de Monterrey, hija de un ex boxeador trabajador, con una carrera que la llevó a ser cinco veces campeona mundial de peso mosca.

Él, un boricua sencillo, noble, ex campeón minimosca del mundo, también hijo del esfuerzo.

Esa convención fue su ring neutral, su esquina compartida, el lugar donde el amor derribó fronteras, idiomas y rivalidades históricas.

'Ametralladora' Muciño y 'Tito' Acosta: un amor entre campeones

Lo que nació como una charla casual entre campeones terminó siendo un flechazo que ni el mejor cronista de boxeo pudo anticipar.

Hoy, Arely y Tito viven su más grande pelea en pareja: la llegada de su primer hijo, quien nacerá en Texas en las próximas semanas.

“Es una gran felicidad para mí, mi primer hijo; estoy muy feliz, muy contento”, confesó Acosta. “Ya habíamos perdido a nuestro primer bebé; ahora estamos en espera de esta bendición de Dios”.

Lejos del ring, Arely luce hermosa, plena, orgullosa de su maternidad. Tito sonríe con la ilusión de un debutante. Y aunque todavía no saben si ese niño heredará los guantes, el destino ya lo hizo privilegiado: ser hijo de dos campeones del mundo.

Si alguna vez México y Puerto Rico se enfrentaron con intensidad en la lona, aquí no hubo esquina contraria: ganó el amor, ganó la vida.

Con información de Isaac Guerra 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25235628943514_4eb8b28f99
EUA amenaza con cortar fondos por normas de inglés a camioneros
julio_cesar_chavez_52484ed8b5
Reaparece Chávez Jr. tras salir de la prisión en Hermosillo
Whats_App_Image_2025_08_25_at_11_51_08_PM_fa0d8a0599
Le ‘pega’ la incertidumbre al sector de la construcción
publicidad

Últimas Noticias

16ed7a2e_a560_4d50_bff2_3e5ad61583e7_5ef3f8268f
Hallan restos humanos en bolsa de plástico en Apodaca
AP_25235628943514_4eb8b28f99
EUA amenaza con cortar fondos por normas de inglés a camioneros
EH_UNA_FOTO_2025_08_26_T093744_048_f6eb6c6e82
DEA compara a García Luna con 'El Chapo' y 'El Mayo': Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_23_at_7_57_50_PM_1_aaa4a14b13
Policía halla 84 refrigeradores robados en Escobedo
finanzas_turismo_e51fd66320
'Acapara' Norteamerica el turismo internacional
nl_dr_hospital_alena_02c11689ea
Luchará afectada por Doctors Hospital contra malas prácticas
publicidad
×