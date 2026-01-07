Podcast
gran_bretana_gertz_d15c19ea0b
Nacional

Alejandro Gertz será embajador en Gran Bretaña: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya fue otorgado el beneplácito para que Alejandro Gertz Manero sea embajador de México en Gran Bretaña

  • 07
  • Enero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno del Reino Unido otorgó el beneplácito para la designación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en Gran Bretaña, a poco más de un mes de que dejó la titularidad de la Fiscalía General de la República.

Durante su conferencia matutina, la mandataria precisó que el siguiente paso será la ratificación del nombramiento por parte del Senado de la República, requisito indispensable para que el ex fiscal pueda asumir formalmente el cargo y trasladarse a Londres.

“Ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña. Tiene que aprobarlo el Senado y después ya iría”, señaló Sheinbaum.

Pendiente la ratificación del Senado

Sheinbaum explicó que, una vez cumplido el trámite legislativo, Gertz Manero podrá iniciar funciones como representante diplomático de México en Inglaterra, uno de los principales socios políticos, económicos y culturales del país en Europa.

Cabe señalar que el nombramiento se da luego de que el ex fiscal general presentara su renuncia a la FGR para aceptar la invitación de la mandataria de integrarse al servicio exterior mexicano.

Reunión con embajadores y cónsules

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, adelantó que abordará el momento de transformación que vive el país y las prioridades de su administración en el encuentro que sostendrá este miércoles con embajadores y cónsules de México en el extranjero. 

Indicó que expondrá los avances alcanzados durante 2025, así como los proyectos estratégicos rumbo a 2030, al cierre de su gobierno.

Añadió que también escuchará los diagnósticos y perspectivas de los representantes diplomáticos, con la intención de fortalecer la cooperación internacional.

“Vamos a invitarlos a que haya mayor colaboración cultural y económica con los distintos países del mundo”, comentó.

 

 

 


Comentarios

Etiquetas:
