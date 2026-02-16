Canadá ‘pone el ojo’ en México: empresas van por más negocios

Las empresas de Canadá están volteando hacia México para fortalecer los negocios entre ambos países e impulsar la economía de América del Norte.

En ese sentido, el gobierno de Canadá enviará del 15 al 20 de febrero una misión comercial encabezada por Dominic LeBlanc, ministro responsable del comercio Canadá-Estados Unidos, asuntos intergubernamentales, comercio interior y economía.

Según el comunicado de la Embajada de Canadá, la misión reunirá a más de 370 delegados y representantes de al menos 240 organizaciones.

La delegación, integrada por empresas, asociaciones industriales y socios de distintas regiones, sostendrá encuentros con empresarios y autoridades mexicanas para explorar nuevas oportunidades de negocio, establecer alianzas de largo plazo y fortalecer cadenas de suministro y proyectos de inversión en sectores como manufactura avanzada, agroindustria, energías limpias, industrias creativas y tecnologías de la información.

En este documento se indica que la misión comercial refleja el interés de empresas canadienses por ampliar su presencia en el mercado mexicano y profundizar una relación económica que calificó como histórica.

LeBlanc afirmó que la relación entre Canadá y México es fundamental para la solidez de la economía de América del Norte.

“Esta misión comercial profundizará nuestra colaboración en sectores clave y demostrará que Canadá tiene lo que el mundo necesita. Juntos haremos de América del Norte la región económica más competitiva, resiliente y próspera del mundo”, aseguró.

Firmas como Bombardier, Magna International, Scotiabank y First Majestic Silver mantienen operaciones relevantes en el país, particularmente en los sectores aeroespacial, automotriz, financiero y minero.

De igual forma, empresas mexicanas como Bimbo, Cemex y Nemak han consolidado su presencia en Canadá, lo que refleja una integración productiva creciente.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el comercio bilateral de mercancías se ha multiplicado por doce, superando los US$56,000 millones de dólares en 2024.

En este contexto, autoridades canadienses destacaron que la misión comercial busca profundizar la colaboración en sectores clave y reforzar la competitividad regional, en un entorno global marcado por cambios constantes y la reconfiguración de las cadenas de valor en la región que integran junto a México y Estados Unidos.

Cabe recordar que México es actualmente el tercer socio comercial individual de Canadá.

