Aeropuerto Internacional de Monterrey: sigue el 'tiradero'

Al iniciar la cuenta regresiva para el Mundial de FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) sigue recibiendo a sus miles de pasajeros diarios con un “tiradero” al que no se le ve fin.

La promesa es que la ampliación y modernización son parte de los “preparativos” mundialistas, por lo que deberán estar listas para ese evento, pero las terminales, operadas por el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) que encabeza Ricardo Dueñas Espriú, siguen provocando molestias como falta de asientos en las salas de espera; obras sin terminar; escaleras eléctricas descompuestas y un mal aspecto generalizado.

Otra más, que incluso es riesgosa para los usuarios, es la falta de túneles para conducir a los pasajeros al llegar y salir de un vuelo.

En contraste, OMA sigue aumentando sus jugosas ganancias. De acuerdo con el último Resultado Operativo y Financiero, disponible en su página de internet, sus utilidades crecieron más de 10% el año pasado al pasar de $3,755 millones de pesos de enero a septiembre del 2024 a $4,142 millones de pesos del 2025.

Pero los que para nada ganan son sus usuarios, ya que tan solo en la sala de llegadas nacionales, la escalera eléctrica tiene semanas descompuesta, obligando a adultos mayores, personas con discapacidad, niños y familias completas a batallar con su equipaje de mano.

Además, en las salas para abordar los vuelos, los asientos ya no alcanzan, pues todos están saturados, por lo que los pasajeros terminan sentados en el suelo, dando la apariencia de una “central de autobuses”, según se pudo observar en un recorrido realizado por El Horizonte en días muy recientes.

Para colmo, en la zona en obra, aparte de que provoca un muy mal aspecto, los usuarios tienen que estar esquivando obstáculos; ahí mismo están los baños que siguen oliendo mal y lucen en mal estado.

En el nuevo recorrido, se detectó que los módulos de información se encuentran vacíos, sin cumplir con su función de orientar a los pasajeros.

Es decir, en estos sitios que sirven para aclarar dudas y quejas, no hay personal que atienda a los usuarios.

El pasado miércoles 11 de febrero, el gobernador del estado, Samuel García, y autoridades de seguridad local y federal, instalaron la Mesa de Seguridad para el Mundial, con lo cual inició la cuenta regresiva para el evento que se efectuará del 11 de junio al 19 de julio.

Sin embargo, aunque ya faltan menos de cuatro meses para que arranquen los juegos, no se ve para cuándo terminen los trabajos del aeropuerto que iniciaron desde principios del año pasado.

El Horizonte publicó el pasado 5 de noviembre que el Aeropuerto Internacional de Monterrey recibía a sus 40,000 pasajeros diarios con un “muladar” debido a que tenían que soportar áreas cerradas, materiales de construcción por todos lados, largas esperas de taxis y riesgos al bajar del avión porque las aerolíneas no usan los pasillos telescópicos.

El 7 de noviembre, OMA dijo en un comunicado que los trabajos eran parte de los preparativos para el Mundial y que si no se usaban los pasillos telescópicos era porque las aerolíneas no lo querían.

Luego, el 14 de enero se evidenció que la situación no había mejorado y que también a los usuarios se les hace caminar entre terminales aun bajo las inclemencias del tiempo.

“No nos dicen por dónde (hay que salir), así que seguimos al que va adelante de nosotros. Hay pasillos improvisados, sí, para salir aquí, sí, un pasillo improvisado es más vuelta, hay que dar más vuelta”, indicó un usuario.

Todo esto ocurre en el contexto de que el pasado 19 de enero, El Horizonte dio a conocer que OMA ya recibió autorización para aplicar en este mes un incremento anual del 7% en la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Este pasó de $697 pesos a $746 pesos en vuelos nacionales y de $1,252 pesos a $1,339.64 pesos en vuelos internacionales. El aumento es casi el doble de la inflación del año pasado.

De acuerdo con los reportes financieros, en el periodo enero-septiembre del 2025, OMA cobró a sus pasajeros $4,850 millones 286,000 pesos de TUA por vuelos nacionales y $1,725 millones 470,000 pesos de internacionales, lo que da un total de $6,575 millones 756,000 pesos.

Asientos insuficientes

En las diversas puertas de salida, los asientos disponibles para esperar antes de abordar los vuelos están siempre saturados, y ya no alcanzan para la cantidad de vuelos que están saliendo por hora, lo que provoca hacinamientos y que la gente se termine sentando en el suelo o donde puede.

Pero ellos sí ganan

Los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Monterrey padecen los estragos de los trabajos interminables que iniciaron hace más de un año. Mientras los pasajeros siguen sufriendo por las condiciones en que se encuentran el Aeropuerto Internacional de Monterrey, OMA, operadora del mismo, aumenta sus ganancias.

Esto sufren:

Insuficiencia de asientos en las salas antes de abordar vuelos: los pasajeros tienen que sentarse en el piso porque no hay suficientes bancas.

Obras sin terminar que dan mal aspecto, incluso el sitio parece central camionera.

Escaleras eléctricas descompuestas desde hace semanas

Falta de túneles para conducir a los pasajeros al llegar y salir de un vuelo.

Módulos de información se encuentran vacíos.

Baños en mal estado que siguen oliendo mal.

Pero crecen sus ganancias

Enero-sept

2024: $3,755

2025: $4,142

Aumento: 10%

