2025: El año de la plata, brilla más que nunca y gana 100%

Al hablar de metales preciosos, el 2025 fue el año de la plata.

Y es que, en el balance de precios de los principales metales preciosos, la plata fue la que registró el mejor desempeño, al registrar una ganancia de 98.84%, según datos analizados hasta el pasado 11 de diciembre.

En el desglose se observa que el precio promedio por onza alcanzado en dicho metal fue de $62.23 dólares.

El segundo metal con mejor desempeño fue el platino, con una cotización de $1,649.54 dólares por onza y una ganancia de 75.20 por ciento.

En tercer lugar se posicionó el oro, con una cotización de $4,212.35 dólares la onza y una ganancia de 54.77% en el periodo.

Enseguida se ubicó el paladio, que reportó un precio de $1,476.38 dólares y una variación de 51.10 por ciento.

Otros de los metales industriales con buen desempeño en el 2025 fueron el cobre, con un precio de $11,732 dólares por tonelada y una ganancia de 29.29%, y el aluminio, que reportó $2,884 dólares por tonelada y una variación anual de 10.93%.

De acuerdo con expertos, muchos inversionistas se han inclinado hacia la plata, al ser considerada una alternativa más accesible para cubrirse de riesgos económicos y geopolíticos en los tiempos actuales.

Además, su uso industrial en sectores como la electrónica o la energía solar refuerza su atractivo en un entorno de transición energética.

La plata gana terreno como activo de refugio y materia prima clave para la industria tecnológica, recalcaron analistas.

Con ello, consolida su posición como activo estratégico tanto para inversores financieros como para usuarios industriales en un contexto de creciente volatilidad global.

Sus máximos históricos

Durante el año, el precio de la plata alcanzó múltiples máximos históricos consecutivos. Fue a finales de diciembre de 2025 cuando se registraron los valores más altos del año:

Hitos de diciembre: El metal superó por primera vez la barrera de los $75 dólares por onza el 25 de diciembre y llegó a los $81.82 dólares durante la última semana del mes.

Récord absoluto: El 29 de diciembre de 2025, la plata alcanzó un máximo histórico intradía de $84.00 dólares por onza, superando con ello récords previos establecidos apenas unos días antes.

Comentarios