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De fans a protagonistas: regios vivirán el Draft de la NFL

Tres aficionados de Monterrey fueron nombrados Fans Internacionales del Año 2025 e irán a Pittsburgh para vivir una experiencia única tras recibir la noticia

  • 20
  • Abril
    2026

Lo que comenzó como una dinámica más, terminó por convertirse en el momento que cambió todo.

Tres aficionados regios de la NFL pasaron de vivir su pasión desde la tribuna… a convertirse en protagonistas, luego de ser nombrados Fans Internacionales del Año 2025, un reconocimiento que los llevará hasta Pittsburgh para vivir de cerca el Draft.

Ahora, los tres emprenderán el viaje que cualquier aficionado sueña: vivir el Draft de la NFL desde dentro.

Más que un premio, el reconocimiento refleja el crecimiento de la liga fuera de Estados Unidos y la fuerza de una comunidad que, desde México, late al ritmo del futbol americano.

Porque a veces, la pasión deja de ser solo un sentimiento… y se convierte en destino.

Las historias tienen algo en común: la sorpresa.

Mane Ferreira

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Fan regia de Broncos de Denver.

Para Mane Ferreira, líder en Broncos Monterrey, todo parecía parte de una grabación rutinaria. La cita fue en la Macroplaza, donde le habían comentado que generarían contenido de postemporada.

Nada fuera de lo normal… hasta que llegó el giro.

“En medio de la grabación me dijeron que tenían un video para mí y ahí me soltaron la noticia”, relató.

El impacto fue inmediato.

“Es una experiencia única y ahora toca seguir haciendo más grande la comunidad de Broncos”, expresó.

Erica Manrique

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Fan regia de Halcones de Atlanta.

La historia de Ericka Manrique, aficionada de los Falcons, tomó un camino distinto, pero con el mismo desenlace inesperado.

Todo ocurrió en una videollamada.

“Pensé que me iban a hacer preguntas difíciles sobre el equipo”, recordó. Sin embargo, el momento dio un giro cuando el propio CEO le dio la noticia.

“Caí en shock, en llanto… fue pura emoción”, confesó.

Isaac Sáenz

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Fan regio de Texanos de Houston

En el caso de Isaac Sáenz, seguidor de los Texans, la sorpresa llegó cuando menos lo esperaba.

Creía que solo compartiría su historia como fan.

“Pensé que solo tenía que contar cómo me hice aficionado… y de repente dijeron mi nombre. “Fue algo increíble”, contó.


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