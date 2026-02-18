Archivan investigación de futbolista Totti por presunto abandono

El Tribunal de Roma, Italia archivó este miércoles la investigación a Francesco Totti y su actual pareja por presunto abandono de su hija, luego de aparentemente dejarla sin supervisión durante unas horas.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La leyenda del fútbol italiano y su pareja Noemi Bocchi, salieron a cenar a un restaurante cuando dejaron en casa a tres menores. La hija del futbolista, de siete años; así como los dos hijos de Bocchi, de nueve y 11 años, respectivamente.

Quien se denunció este hecho fue la exesposa de Totti, quien realizó una videollamada durante la ausencia de los adultos, percatándose de la situación.

Desde el inicio de las indagatorias, la Fiscalía consideró que no existió alguna situación de peligro para los menores, debido a que la niña contaba con un teléfono para comunicarse y se encontraba acompañada de los otros dos niños.

Aseguraron que una persona se encontraba enterada de la situación, quien no se encontraba dentro del apartamento, pero vive en el mismo edificio.

Ante estos argumentos, el juez de investigaciones preliminares del Tribunal de Roma determinó como pertinente el archivar el caso.

Comentarios