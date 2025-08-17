Cerrar X
Abierto_GNP_14d0ebd569
Deportes

Arranca este lunes el Abierto MTY con partidos de alto calibre

La actividad en el Estadio GNP comenzará a las 15:00 horas, mientras que en el Grandstand y la Cancha 4 los partidos arrancarán a las 15:30

  • 17
  • Agosto
    2025

La espera ha terminado, este lunes inicia la 17ª edición del Abierto GNP, y el Club Sonoma se prepara para una jornada inaugural que promete mantener a los aficionados del tenis al borde de sus asientos.

La actividad en el Estadio GNP comenzará a las 15:00 horas, mientras que en el Grandstand y la Cancha 4 los partidos arrancarán a las 15:30. El cuadro principal se abrirá con el enfrentamiento entre la española Jessica Bouzas y la rusa Kamila Rakhimova, un duelo inédito entre dos jugadoras que vienen de una destacada participación en el Masters de Cincinnati.

Posteriormente, a las 17:00, la multicampeona de Grand Slams en dobles, Elise Mertens, hará su debut en la Cancha Central enfrentando a Anna Blinkova. Ambas buscan redimirse tras caer en las primeras rondas de Cincinnati.

Abierto GNP.jpg

El plato fuerte de la noche llegará a las 19:30, con un electrizante encuentro entre Maria Sakkari y Donna Vekic. Estas dos figuras de la élite del tenis, que tienen una conexión especial con el público mexicano, se enfrentarán en lo que se espera sea un partido memorable.

Más tarde, la bicampeona del torneo en 2021 y 2022, Leylah Fernández, regresará a la Sultana del Norte para medirse ante Jaqueline Cristian. El único antecedente entre ambas es el triunfo de la rumana en tres sets durante el Indian Wells pasado.

Talento mexicano en acción de dobles

Las canchas alternas también serán testigo del talento mexicano en la modalidad de dobles, pues Renata Zarazúa hará equipo con la japonesa Miyu Kato y cerrará la actividad en el Grandstand contra las europeas Magali Kempen y Anna Siskova.

Renata Zarazúa

Por su parte, Giuliana Olmos unirá fuerzas con la eslovaca Tereza Mihalikova para enfrentarse a la dupla de Linda Noskova y Rebecca Sramkova en la Cancha 4. Más tarde, las mexicanas Julia García y Victoria Rodríguez se medirán ante Leolia Jeanjean y Maria Kozyreva.

Las invitadas de élite

El Abierto GNP tendrá la presencia de estrellas mundiales, con la estadounidense, Emma Navarro, liderando el certamen, pues es la mejor sembrada del torneo gracias a su puesto 11 en el ranking de la WTA.

La siguiente mejor ubicada es Ekaterina Alexandrova, lugar 16 del mundo y Diana Shnaider será la tercera, número 20 del top; completando un tridente de élite para el torneo regio.

Emma Navarro


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PRINCIPAL_871c1c5955
¡Diversión para todos! Inicia la fiesta con el Abierto Monterrey
deportes_emma_navarro_e4a14018ea
Emma Navarro enciende motores rumbo al Abierto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_17_at_5_08_17_PM_1_511315ea89
Celebran el 'Kids Day' del Abierto Monterrey con más de 500 niños
publicidad

Últimas Noticias

inter_walmart_fa6aa9a702
Walmart retira camarones por posible contaminación por radiación
deportes_victoria_rodriguez_69754c66c4
Fernanda Rodríguez cae en su debut en el Abierto Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_19_at_4_35_36_PM_2aa43eb91e
Ramos Arizpe trabaja en agilizar procesos catastrales
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
samuel_mundial_2026_e045d0de93
NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel
publicidad
×