Simon Yates anuncia su retiro inmediato del ciclismo

El ciclista británico Simon Yates anunció este miércoles su retiro inmediato del ciclismo profesional, poniendo fin a una destacada carrera marcada por triunfos en las principales competencias del calendario internacional.

Una decisión inesperada

La noticia tomó por sorpresa al mundo del ciclismo, ya que Yates tenía contrato con el equipo Visma-Lease a Bike hasta finales de 2026, tras dejar Jayco-AlUla luego de 11 años.

Sin embargo, el escalador de 33 años aseguró que se trata de una decisión meditada.

“No es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte”, expresó en un comunicado difundido por su equipo.

Yates conquistó la Vuelta a España en 2018, su primer título en una Gran Vuelta, en un año histórico para el ciclismo británico.

Siete años después, alcanzó uno de los momentos más altos de su trayectoria al ganar el Giro de Italia en 2025, triunfo que calificó como decisivo en su carrera.

Además, logró victorias de etapa en el Tour de Francia, donde su mejor resultado general fue un cuarto lugar en 2023.

En el Giro de 2025, Yates protagonizó una de las actuaciones más memorables de su carrera. Arrancó la penúltima etapa en tercer lugar, a más de un minuto del líder, el mexicano Isaac Del Toro, pero lanzó un ataque en solitario en el exigente Colle delle Finestre para arrebatar el liderato y asegurar la maglia rosa.

Balance y legado

“El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria”, recordó Yates, quien también fue campeón mundial de pista en 2013 y representó a Gran Bretaña en Juegos Olímpicos. Reconoció que tanto las victorias como los momentos difíciles moldearon su trayectoria.

Desde el equipo Visma-Lease a Bike, Grischa Niermann lamentó la retirada, aunque destacó que Yates se va “en un punto absolutamente alto”.

Mientras Simon cierra este capítulo, su hermano gemelo Adam Yates continuará compitiendo la próxima temporada con el UAE Team Emirates-XRG.

