Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T125135_520_33fb7c22bf
Deportes

Simon Yates anuncia su retiro inmediato del ciclismo

El británico Simon Yates, campeón de Giro y Vuelta, sorprendió al anunciar su retiro a los 33 años, pese a tener contrato vigente hasta 2026

  • 07
  • Enero
    2026

El ciclista británico Simon Yates anunció este miércoles su retiro inmediato del ciclismo profesional, poniendo fin a una destacada carrera marcada por triunfos en las principales competencias del calendario internacional.

Una decisión inesperada

La noticia tomó por sorpresa al mundo del ciclismo, ya que Yates tenía contrato con el equipo Visma-Lease a Bike hasta finales de 2026, tras dejar Jayco-AlUla luego de 11 años.

AP26007534145880.jpg

Sin embargo, el escalador de 33 años aseguró que se trata de una decisión meditada.

“No es una decisión que haya tomado a la ligera. He estado pensando en ello durante mucho tiempo y ahora siento que es el momento adecuado para alejarme del deporte”, expresó en un comunicado difundido por su equipo.

Yates conquistó la Vuelta a España en 2018, su primer título en una Gran Vuelta, en un año histórico para el ciclismo británico.

Siete años después, alcanzó uno de los momentos más altos de su trayectoria al ganar el Giro de Italia en 2025, triunfo que calificó como decisivo en su carrera.

G-EScBGXUAA94Pv.jfif

Además, logró victorias de etapa en el Tour de Francia, donde su mejor resultado general fue un cuarto lugar en 2023.

En el Giro de 2025, Yates protagonizó una de las actuaciones más memorables de su carrera. Arrancó la penúltima etapa en tercer lugar, a más de un minuto del líder, el mexicano Isaac Del Toro, pero lanzó un ataque en solitario en el exigente Colle delle Finestre para arrebatar el liderato y asegurar la maglia rosa.

Balance y legado

“El ciclismo ha sido parte de mi vida desde que tengo memoria”, recordó Yates, quien también fue campeón mundial de pista en 2013 y representó a Gran Bretaña en Juegos Olímpicos. Reconoció que tanto las victorias como los momentos difíciles moldearon su trayectoria.

G-EH8aGXYAAKqND.jfif

Desde el equipo Visma-Lease a Bike, Grischa Niermann lamentó la retirada, aunque destacó que Yates se va “en un punto absolutamente alto”.

Mientras Simon cierra este capítulo, su hermano gemelo Adam Yates continuará compitiendo la próxima temporada con el UAE Team Emirates-XRG.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

FBI_impide_Minnesota_investigar_muerte_Renee_Good_67ea5800ef
FBI impide a Minnesota investigar sobre muerte de Renee Good
carrera_5_k_tamaulipas_a9566f6894
"Pequeños Héroes 2026": Reynosa corre por niños con cáncer
501579671_18511040038004914_7616827874993514997_n_5cf1678135
Ana Bárbara anuncia pausa en su carrera musical
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1396_03ed995f9d
Life Another suma otro presunto fraude; ahora de $45,000 pesos
AP_26008787774282_d8f01833c7
El Madrid vence y habrá Clásico en la final de la Supercopa
Whats_App_Image_2026_01_08_at_4_12_40_PM_667f2e3ac5
Encuentran a hombre sin vida en Canal de la Cortadura Tampico
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
nl_tandas_millonarias_ingrid_2111851cb4
Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas
publicidad
×