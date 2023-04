'Arranca' la temporada 2023 de la NFL… ¡con el Draft!

Este jueves, viernes y sábado, los 32 equipos del mejor futbol americano del mundo seleccionarán ha los jugadores elegibles del colegial, en Kansas City.

-La NFL, que se fundó en 2020, ha realizado anualmente el Draft desde 1936. Sin embargo, en sus primeros años los deportistas eran elegidos con base en rumores e información de los medios de comunicación. Fue hasta 1940 que comenzaron a contratarse a los llamados “cazatalentos”.

-El formato actual del Draft inició en 1967 y algunas de las leyendas más importantes de la NFL han iniciado su carrera en este evento.

-Los jugadores que pueden inscribirse al NFL Draft deben haber esperado un mínimo de tres años después de graduarse de la preparatoria.

-La gran mayoría de los jugadores que aspiran a la NFL participan en el futbol americano universitario, pero ha habido casos donde otros decidieron jugar profesionalmente con otra liga después de salir de la preparatoria, previo a inscribirse al Draft.

-El número de rondas en el NFL Draft ha variado a través de los años, pero el formato de siete vueltas empezó en 1994 cuando la liga ya tenía 28 equipos.

-El número de jugadores elegidos también cambia año con año; bajo el formato actual de siete rondas, en 1994 hubo solamente 222 jugadores escogidos, mientras que en tres años rebasó los 260 (2002, 2003 y 2022).

-En 1992 fue el último año en el que hubo más de 300 jugadores seleccionados en un solo NFL Draft.

-Hasta un máximo de 262 jugadores pueden ser elegidos en un año del NFL Draft de un grupo que puede consistir de alrededor 500 aspirantes a llegar a la NFL.

-Los jugadores que no son elegidos se convierten en agentes libres al término de la realización del NFL Draft y pueden firmar con el equipo de su preferencia.

-Los jugadores que son elegidos en el NFL Draft no tienen un contrato garantizado por lo que tienen que negociarlo con el equipo que los escogió.

-Ha habido casos donde un jugador no quiere ir al equipo que lo eligió y puede pedir que lo cambien; uno de los casos más conocidos es el de Eli Manning, que no quiso firmar con los San Diego (ahora de Los Ángeles) Chargers y fue intercambiado a los New York Giants en 2004.

-El primer deportista elegido en un Draft de la NFL fue Jay Berwanger de la Universidad de Chicago, en 1936; también fue el primero en ganar el Trofeo Heisman, por los Philadelphia Eagles. Lamentablemente al final no se firmó el contrato y ahora, pese a su destacado desempeño en el colegio, pocos lo recuerdan.

-Los equipos tienen entre cinco y siete minutos (dependiendo de la ronda) para hacer sus elecciones. Si no eligen en dicho tiempo, tienen la posibilidad de hacerlo después, pero con el riesgo de que los demás equipos se lleven al futbolista que tenían planeado seleccionar.

-El primer equipo en elegir es aquel con el peor registro de la temporada anterior y el último es el reciente ganador del Super Bowl.

-El Draft de la NFL del 2019 rompió récord de audiencia con más de 47.5 millones de espectadores que vieron, por lo menos, una parte del evento. Es el segundo más importante de la liga, sólo por detrás del Super Bowl.

Entérate

Orden del Draft NFL 2023:

1.- Carolina Panthers (vía Bears)

2.- Houston Texans

3.- Indianapolis Colts

4.- Arizona Cardinals

5.- Seattle Seahawks (vía Broncos)

6.- Detroit Lions (vía Rams)

7.- Las Vegas Raiders

8.- Atlanta Falcons

9.- Chicago Bears (vía Panthers)

10.- Minnesota Vikings (vía Saints)

11.- Tennessee Titans

12.- Houston Texans (vía Browns)

13.- Green Bay Packers (vía Jets)

14.- New England Patriots

15.- New York Jets (vía Packers)

16.- Washington Commanders

17.- Pittsburgh Steelers

18.- Detroit Lions

19.- Tampa Bay Buccaneers

20.- Seattle Seahawks

21.- Los Ángeles Chargers

22.- Baltimore Ravens

23.- Minnesota Vikings

24.- Jacksonville Jaguars

25.- New York Giants

26.- Dallas Cowboys

27.- Buffalo Bills

28.- Cincinnati Bengals

29.- New Orleans Saints (vía 49ers)

30.- Philadelphia Eagles

31.- Kansas City Chiefs

¡NO TE LO PIERDAS!

- El Draft de la NFL 2023 arranca hoy jueves a las 18:00 horas (tiempo de Monterrey) en la Union Station de Kansas City, Missouriy lo trasmite ESPN. Hoy se celebra la primera ronda, mañana viernes la segunda y tercera, y el sábado la cuarta, quinta, sexta y séptima.

- Luego de que Carolina realizara un intercambio para obtener el primer pick del Draft, todo apunta a que la primera selección podrá ser para un quarterback y los favoritos son: Bryce Young de Alabama; CJ Stroud de Ohio State y Anthony Richardson de Florida.