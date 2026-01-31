Seahawks niegan estar en venta previo al Super Bowl LX

Los Seattle Seahawks negaron este viernes los rumores que apuntaban a una supuesta venta de la franquicia por una cifra récord, en la antesala de su participación en el Super Bowl LX frente a los New England Patriots, programado para el próximo 8 de febrero.

A través de un comunicado oficial, el equipo fue tajante ante las versiones difundidas por distintos medios.

“No comentamos rumores ni especulaciones y el equipo no está en venta.

Ahora mismo nos centramos en ganar el Super Bowl”, señaló la organización.

Las versiones indicaban que los Seahawks podrían ser puestos a la venta por un monto estimado de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, lo que habría marcado un récord en la NFL.

El legado de Paul Allen

Desde 2018, tras el fallecimiento del propietario Paul G. Allen, la franquicia quedó bajo el control de su hermana Jody Allen, quien fue designada albacea del fideicomiso que administra el patrimonio del cofundador de Microsoft, el cual incluye también a los Portland Trail Blazers de la NBA.

Entre los deseos expresados por Paul Allen estaba la eventual venta tanto de los Blazers como de los Seahawks después de su muerte.

Venta solo en la NBA

Sin embargo, Jody Allen aclaró que, por ahora, únicamente está en marcha el proceso de venta dela franquicia de la NBA.

“Según los deseos de Paul, no tengo novedades que compartir, solo que estamos centrados en concretar la venta de los Portland Trail Blazers en los próximos meses”, indicó en su comunicado.

Paul Allen adquirió a los Seahawks en 1996 por 194 millones de dólares, una operación clave para evitar que el equipo se mudara a California.

De acuerdo con el portal especializado Sportico, actualmente la franquicia está valuada en 6 mil 590 millones de dólares, lo que la coloca como la decimocuarta más valiosa de la NFL.

Historia y logros deportivos

Fundados en 1976, los Seahawks han alternado entre la AFC y la NFC, conferencia a la que pertenecen de manera definitiva desde 2002.

En su palmarés cuentan con dos títulos del Oeste de la AFC, 10 campeonatos del Oeste de la NFC y cuatro campeonatos de la Conferencia Nacional.

El Super Bowl LX marcará su cuarta aparición en el máximo escenario de la NFL, en el que buscan sumar su segundo título de liga.

