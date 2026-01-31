Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G_8lz98_XMA_Avz_Kh_e488f12433
Deportes

Seahawks niegan estar en venta previo al Super Bowl LX

Seattle Seahawks desmintió rumores de venta por hasta 8 mil mdd y afirmó que su prioridad es el Super Bowl LX ante los Patriots

  • 31
  • Enero
    2026

Los Seattle Seahawks negaron este viernes los rumores que apuntaban a una supuesta venta de la franquicia por una cifra récord, en la antesala de su participación en el Super Bowl LX frente a los New England Patriots, programado para el próximo 8 de febrero.

A través de un comunicado oficial, el equipo fue tajante ante las versiones difundidas por distintos medios.

“No comentamos rumores ni especulaciones y el equipo no está en venta.

HAAJbTwbUAAjm6d.jpeg

Ahora mismo nos centramos en ganar el Super Bowl”, señaló la organización.

Las versiones indicaban que los Seahawks podrían ser puestos a la venta por un monto estimado de entre 7 mil y 8 mil millones de dólares, lo que habría marcado un récord en la NFL.

El legado de Paul Allen

Desde 2018, tras el fallecimiento del propietario Paul G. Allen, la franquicia quedó bajo el control de su hermana Jody Allen, quien fue designada albacea del fideicomiso que administra el patrimonio del cofundador de Microsoft, el cual incluye también a los Portland Trail Blazers de la NBA.

Entre los deseos expresados por Paul Allen estaba la eventual venta tanto de los Blazers como de los Seahawks después de su muerte.

Venta solo en la NBA

Sin embargo, Jody Allen aclaró que, por ahora, únicamente está en marcha el proceso de venta dela franquicia de la NBA.

“Según los deseos de Paul, no tengo novedades que compartir, solo que estamos centrados en concretar la venta de los Portland Trail Blazers en los próximos meses”, indicó en su comunicado.

G_-wuKCWsAE6HLO.jpeg

Paul Allen adquirió a los Seahawks en 1996 por 194 millones de dólares, una operación clave para evitar que el equipo se mudara a California.

De acuerdo con el portal especializado Sportico, actualmente la franquicia está valuada en 6 mil 590 millones de dólares, lo que la coloca como la decimocuarta más valiosa de la NFL.

Historia y logros deportivos

Fundados en 1976, los Seahawks han alternado entre la AFC y la NFC, conferencia a la que pertenecen de manera definitiva desde 2002.

En su palmarés cuentan con dos títulos del Oeste de la AFC, 10 campeonatos del Oeste de la NFC y cuatro campeonatos de la Conferencia Nacional.

El Super Bowl LX marcará su cuarta aparición en el máximo escenario de la NFL, en el que buscan sumar su segundo título de liga.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_pats_california_05a8608666
Patriots llegan a California para preparar el Super Bowl
deportes_bill_belichick_hall_of_fame_dd43a90f61
Belichick no entrará al Hall of Fame de la NFL en su primer año
deportes_super_bowl_lx_2119a35bd1
Listo el Super Bowl LX: Seattle Seahawks vs New England Patriots
publicidad

Últimas Noticias

arsenal_femenil_2026_fee418eade
Vence Arsenal al Corinthians y gana la Copa de Campeones Femenil
deportes_diana_ordonez_9708c0e646
Ordoñez sale al rescate y Tigres Femenil empata 2-2 con Pachuca
inter_trump_petro_ed78331f40
Petro se reunirá este martes con Trump en la Casa Blanca
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
anuncia_mario_delgado_que_morena_elegira_proximo_dirigente_71a1cf9972
Víctimas de homicidio en Colima serían familia de Mario Delgado
publicidad
×