Arturo Gilio, con pasos de gigante debutará en Monterrey

Debutará en Monterrey en la despedida de 'El Bala', el viernes 17 de este mes de febrero a las 20:30 horas

Con un conocimiento adquirido en alrededor de 30 novilladas sin picadores y otras 30 con caballos en México, España, Portugal, Francia y Perú, y con apenas tres corridas como matador de toros en tres meses de haber sido alternativado al hacer historia como el único mexicano doctorado en el país sudamericano, el diestro Arturo Gilio lleva en su andar pasos de gigante, pues anunciado en plazas importantes y carteles importantes, le hace mucha ilusión venir el próximo viernes 17 de este mes de febrero, en punto de las 20:30 horas, para debutar en Monterrey.

“Me siento muy contento, con mucha ilusión de partir plaza en Monterrey, no conozco la plaza, nunca he ido como aficionado, pero sé que a mi padre lo quiso muchísimo el público regiomontano, lo veían como de casa porque casi casi somos ‘paisanos’ por la cercanía con La Laguna y eso realmente me hace mucha ilusión, estar allá formando parte de este gran cartel donde se despide el matador Juan Antonio Adame ‘El Bala’ y donde reaparece el maestro Roca Rey”, dijo el joven diestro lagunero en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte.

“Monterrey siempre ha sido una plaza muy importante por todos los toreros y todas las figuras que han surgido de ahí, por su público que es de los más conocedores del país y por la gloriosa historia del toreo que se ha escrito en su redondel, y para mí a partir del próximo viernes 17 de este mes de febrero, seguro estoy, será una plaza de las que marcarán mi carrera para siempre. Además tengo muchos amigos laguneros que se han ido a vivir para estudiar en Monterrey y va a ser muy bonito contar con el apoyo de los aficionados de Monterrey y la afición de la Laguna que va estar ahí para apoyarnos”, comentó.

Con apenas 22 años de edad, el diestro que lleva unos siete años de lleno en el mundo de toro, a los 15 se fue a España para vivir a Sevilla y conocer la vida de torero desde adentró, en el 2017 debutó como novillero sin picadores y sumó en dos años al rededor de 28 novilladas en España, Francia y Portugal. A finales del 2018 debutó con caballos en Lima, Perú, y en 2019 toreó en México y España con poca actividad por la pandemia.

A raíz del “parón” por la pandemia, el diestro no pudo presentarse ante otros públicos, sin embargo Gilio siguió trabajando en su formación, preparándose en el campo bravo donde: “Afortunadamente muchos ganaderos me invitaron a torear al campo y eso me permitió seguir con mi evolución, viviendo y disfrutando de esta profesión, y es que al final lo que quiere uno es estar en la cara del toro… y pues así fue durante todo la pandemia, toreamos muchísimos animales a puerta cerrada”, señaló el espada.

Ya regresando de la pandemia volvió a los ruedos con mayor ímpetu, pero: “Sobre todo preparado por lo mismo, y volví a España a torear dos o tres novilladas porque tuve un percance en la cervical y tuve que parar y volver a México a rehabilitarme para recuperarme del esguince y volver a torear el 2022, un año clave para mí porque pude torear en cosos importantes”.

“Ese año fue mi presentación en La México y además saliendo a hombros, en Aguascalientes cortando un rabo y tuve una encerrona en mi tierra cortando cuatro orejas y un rabo, entonces fue algo muy importante antes de volver a España donde toreamos 10 novilladas, dos de ellas en Madrid, donde recibí mi bautizo de sangre con todos los honores, pues fue durante la feria de San Isidro, antes de tomar la alternativa en Lima”, recordó.

El diestro, quien recibió el doctorado apenas el 13 de noviembre del año pasado en Lima, Perú, marcando su nombre en la historia al convertirse en el primer mexicano en 256 años de existencia de aquella plaza, en tomar la alternativa de manos de Julián López “El Juli” y Andrés Roca Rey, lleva una cosecha de cinco orejas y un rabo en apenas tres corridas toreadas hasta el día de hoy y estas, según dijo el lagunero, son el resultado de “la entrega y pasión en lo que hacemos en la cara del toro y por eso es que llegamos y conectamos con el público y eso es lo que voy a salir a hacer en Monterrey, disfrutar mi profesión y disfrutar de la afición para triunfar y vivir una gran noche de toros”, concluyó el diestro.

