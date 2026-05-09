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Nuevo León

David Castillo dirigirá FACDyC de la UANL hasta 2029

Con respaldo cercano al 70%, la comunidad universitaria eligió nuevo liderazgo para fortalecer academia, innovación y crecimiento institucional

  • 09
  • Mayo
    2026

En una jornada electoral desarrollada en apego a los lineamientos y protocolos establecidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Dr. David Emmanuel Castillo Martínez, fue electo para ser Director de la Facultad de Derecho y Criminología, durante el periodo 2026 a 2029.

Con una votación ponderada del casi 70% Castillo Martínez recibió el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria, al obtener 170 votos por parte del personal docente y 2 mil 715 votos del sector estudiantil, resultado que refleja la confianza en el proyecto presentado durante su campaña de trabajo.

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La jornada electoral concluyo en punto de las 21:10 horas, de este viernes posteriormente, a través de la Comisión de Vigilancia, nombrada para el proceso de elección,  se llevó a cabo el conteo de los votos, el cual concluyó a las 1:00 horas del sábado 9 de mayo. 

La participación de la comunidad universitaria se llevó a cabo en un ambiente de respeto, civilidad y compromiso institucional, consolidando un ejercicio democrático que reafirma los valores de participación y unidad que distinguen a la FACDyC.

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Cabe destacar que, desde su labor al frente de la coordinación y posteriormente durante su campaña, Castillo Martínez impulsó un proyecto enfocado en la consolidación académica, la innovación, la vinculación profesional y el fortalecimiento integral de la comunidad universitaria, mediante propuestas orientadas al crecimiento y la mejora continua de la FACDyC. 

Tras darse a conocer los resultados, el Dr. David Castillo expresó: “Vamos a continuar consolidando una comunidad fuerte, cercana y comprometida con la excelencia, trabajando en unidad para seguir impulsando oportunidades y crecimiento para nuestros estudiantes”.

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Con este resultado, la institución inicia una nueva etapa orientada al fortalecimiento de sus programas académicos, la continuidad del trabajo institucional y el crecimiento de una de las instituciones formadoras de profesionistas más representativas de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


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