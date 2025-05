Arturo Gilio disfruta el ‘olé’ de la afición regiomontana

Decidido a refrendar su último triunfo en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, así se manifestó el valiente diestro lagunero Arturo Gilio, quien partirá plaza este viernes a las 20:30 horas en el dorado albero del coso de la colonia Del Prado, al lado del también joven rejoneador estellés, Guillermo Hermoso de Mendoza, y el temerario diestro queretano Diego San Román, quienes lidiarán un precioso y fino encierro de la ganadería de Mimiahuapan.

El lagunero, quien en su última comparecencia ante el público regio el 17 de noviembre del 2024 se alzó junto con el maestro Enrique Ponce con un triunfo arrollador en sus dos toros -que le valió cortar dos orejas y salir al lado del diestro valenciano por la puerta grande-, se mostró sumamente ilusionado de volver a esta plaza a refrendar el triunfo de aquella tarde.

“Me siento muy contento de volver a Monterrey y muy ilusionado de repetir aquel triunfo que tuvimos la última vez al lado del maestro Ponce, pero ahora nos toca torear con dos jóvenes y talentosísimos toreros que como yo, vienen pisando fuerte triunfando en todas las plazas”, indicó el diestro en la entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte.

“Monterrey es una plaza muy importante para mí, es una ciudad importante para todos los toreros por la repercusión que tiene en el mundo de los toros”, expresó el espada, quien apenas cuenta con dos años y medio de matador de toros, ha demostrado a pesar de su corta trayectoria, una gran solvencia técnica, profundidad en su expresión artística y entrega y determinación absoluta en su quehacer torero.

“Me encuentro cada vez en mi mejor momento, muy contento de todo lo bueno y lo no tan agradable que he vivido a lo largo de mi corta profesión, porque siempre la he vivido al máximo pues he tenido la suerte de torear al lado de grandes toreros y la oportunidad de torear en casi todas las ferias del país, donde he podido conocer públicos, plazas, tradiciones y sus culturas… y en el caso de Monterrey, he tenido la suerte de torear dos tardes y he disfrutado mucho al escuchar el ‘¡olé!’ tan sentido y emocionado de la afición regia, y es por eso que cuando vengo a una plaza tan importante como es la Monumental me lleno de ilusión y al mismo tiempo me lleno de responsabilidad por agradar al público”, señaló.

Dedicado a sumar fechas y triunfos a la vez, el espada aseguró que el público regio disfrutará de su entrega absoluta ante los toros que le toquen en suerte.

“Me voy a entregar, y cuando uno lo hace, el público se conecta y te replica de una manera enorme y lo disfruta con tanta emoción como si estuvieran ellos toreando desde el tendido”, indicó el espada.

“Esta corrida se celebra en la antesala del día de las madres y este es un gran cartel de tres toreros jóvenes que estamos pasando por un gran momento y que está confeccionado para todo el público, pero especialmente para los jóvenes, a quienes invito a que se lleven a celebrar a sus mamás esta noche del viernes en la que viviremos en el ruedo y en los tendidos, una gran noche de toros llena de arte, entrega y emoción”, agregó.

La venta de boletos para esta sensacional corrida, con la que arranca la temporada 2025, se encuentra abierta a través de la plataforma de superboletos.com y se pueden conseguir también en las taquillas del histórico coso en un horario de11:00 a 14:00 horas, y de las 15:00 hasta las 19:00 horas.

