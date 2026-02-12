Podcast
Deportes

Así quedaron los grupos para la Liga de Naciones de la UEFA

España enfrentará a Inglaterra y Croacia; Francia, Italia y Bélgica chocan en la Liga A1, mientras que Portugal lidera otro grupo de alto nivel desde septiembre

  • 12
  • Febrero
    2026

La UEFA realizó este jueves el sorteo de la próxima edición de la Liga de Naciones 2026-27 y dejó cruces de alto calibre desde la fase de grupos.

En la Liga A, el sector más exigente será el A3, donde la campeona europea España compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y República Checa.

El grupo A1 estará integrado por Francia, Italia, Bélgica y Turquía; el A2 lo conforman Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia; mientras que el A4 reúne al vigente campeón, Portugal, junto a Dinamarca, Noruega y Gales.

En la Liga B destaca el grupo B3, donde coincidirán Israel e Irlanda en medio de tensiones políticas previas entre ambas federaciones. Ese sector lo completan Austria y Kosovo. Los demás grupos también presentan combinaciones competitivas rumbo al ascenso.

Conoce cómo quedaron los grupos

Liga A

A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa
A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

Liga B

B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Suecia

Liga C

C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino
C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar
C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia
C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta

Liga D

D1: Letonia/Gibraltar, Luxemburgo/Malta, Andorra
D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein

La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre. Los dos primeros de cada grupo en la Liga A avanzarán a los cuartos de final en marzo de 2027, antes de definir al campeón en junio.


