Así quedaron los grupos para la Liga de Naciones de la UEFA

La UEFA realizó este jueves el sorteo de la próxima edición de la Liga de Naciones 2026-27 y dejó cruces de alto calibre desde la fase de grupos.

En la Liga A, el sector más exigente será el A3, donde la campeona europea España compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y República Checa.

El grupo A1 estará integrado por Francia, Italia, Bélgica y Turquía; el A2 lo conforman Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia; mientras que el A4 reúne al vigente campeón, Portugal, junto a Dinamarca, Noruega y Gales.

En la Liga B destaca el grupo B3, donde coincidirán Israel e Irlanda en medio de tensiones políticas previas entre ambas federaciones. Ese sector lo completan Austria y Kosovo. Los demás grupos también presentan combinaciones competitivas rumbo al ascenso.

Conoce cómo quedaron los grupos

Liga A

A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía

A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia

A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa

A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

Liga B

B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte

B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte

B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Suecia

Liga C

C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino

C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar

C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia

C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta

Liga D

D1: Letonia/Gibraltar, Luxemburgo/Malta, Andorra

D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein

La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre. Los dos primeros de cada grupo en la Liga A avanzarán a los cuartos de final en marzo de 2027, antes de definir al campeón en junio.

