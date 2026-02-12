Así quedaron los grupos para la Liga de Naciones de la UEFA
España enfrentará a Inglaterra y Croacia; Francia, Italia y Bélgica chocan en la Liga A1, mientras que Portugal lidera otro grupo de alto nivel desde septiembre
- 12
-
Febrero
2026
La UEFA realizó este jueves el sorteo de la próxima edición de la Liga de Naciones 2026-27 y dejó cruces de alto calibre desde la fase de grupos.
En la Liga A, el sector más exigente será el A3, donde la campeona europea España compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y República Checa.
El grupo A1 estará integrado por Francia, Italia, Bélgica y Turquía; el A2 lo conforman Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia; mientras que el A4 reúne al vigente campeón, Portugal, junto a Dinamarca, Noruega y Gales.
En la Liga B destaca el grupo B3, donde coincidirán Israel e Irlanda en medio de tensiones políticas previas entre ambas federaciones. Ese sector lo completan Austria y Kosovo. Los demás grupos también presentan combinaciones competitivas rumbo al ascenso.
Conoce cómo quedaron los grupos
Liga A
A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa
A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales
Liga B
B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumania, Suecia
Liga C
C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino
C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar
C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia
C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta
Liga D
D1: Letonia/Gibraltar, Luxemburgo/Malta, Andorra
D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein
La fase de grupos se disputará entre septiembre y noviembre. Los dos primeros de cada grupo en la Liga A avanzarán a los cuartos de final en marzo de 2027, antes de definir al campeón en junio.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas