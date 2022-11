Auténticos Tigres de la UANL por el pase a Semifinal

Recibe este viernes 11 de noviembre a las 19:00 horas a Burros Blancos del IPN en el Estadio Gaspar Mass.

Tras culminar la temporada regular como el único equipo invicto en Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), los Auténticos Tigres recibirán a los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, en el arranque de los Cuartos de Final.



El encuentro se realizará este viernes 11 de noviembre, a las 19:00 horas, sobre el emparrillado del Estadio “Gaspar Mass” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).



La escuadra del coach Antonio Zamora llega a los Playoffs con una cadena de 14 triunfos al hilo, pero saben que en esta fase no hay margen de error y las estadísticas quedan en el pasado.



“El equipo está tranquilo. El primer objetivo era terminar la temporada regular bien, ya se hizo, pero aún no llegamos a la meta que nos trazamos. Eso todos los tenemos claro”, expresó el apoyador Delfino Palomo, quien en el clásico universitario regiomontano ante Borregos anotó tras interceptar un pase.



“Hoy, en este tipo de juegos no hay margen de error, el que se equivoca se va para su casa”, agregó.



El rival de los Auténticos son unos Burros Blancos que llegan motivados tras conseguir su pase a la postemporada en la última jornada regular de este año, luego de vencer en series extras a las Águilas Blancas en el clásico del Instituto Politécnico Nacional (IPN).



“Ellos son un buen equipo, que tiene individualidades peligrosas en el ataque y una buena defensa. Están acostumbrados a jugar playoffs y estamos esperando a un rival difícil. Pero nosotros también estamos fuertes, ya que ganar te genera confianza y estamos seguros de que será un gran juego”, agregó el estudiante de FIME.



En la temporada regular, Auténticos derrotó 31-7 a los Burros Blancos en duelo que también se llevó a cabo en el Estadio “Gaspar Mass”.





Datos



- 30 puntos a favor promedió la UANL en temporada regular.



- 14 triunfos al hilo tiene Auténticos, racha que incluye 2019, 2021 y 2022.



- 12 triunfos tiene Auténticos Tigres en 14 partidos ante Burros Blancos.



- Vinicio García fue el líder receptor de la ONEFA con 640 yardas, seis anotaciones y un promedio de 17.7 yardas por pase atrapado. (Prensa de la UANL)