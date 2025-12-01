Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_01_at_1_04_40_AM_8048dfbfc9
Deportes

Auténticos Tigres, ‘feroces’ en el futbol americano de México

Este 2025, el equipo de la UANL se llevó todos los títulos en las diferentes divisiones estudiantiles de la ONEFA, tras coronarse en Juvenil, Intermedia y Mayor

  • 01
  • Diciembre
    2025

Este año 2025 será inolvidable para los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), porque en el futbol americano se llevaron todos los títulos en disputa, en los torneos oficiales de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

El sábado pasado se coronaron como Bicampeones en Juvenil, bajo el mando del head coach Juan Carlos García, al vencer 19-14 en la Final a Redskins del Estado de México en el Estadio Gaspar Mass; este fue el quinto título para los auriazules en esta categoría. 

En Liga Intermedia, con Rolando Piña como head coach, lograron el Tricampeonato, y su décimo cetro en el certmen, al vencer 28-20 a Pumas de la UNAM en la Final el pasado viernes 2 de mayo en el Estadio Gaspar Mass.

Y en Liga Mayor conquistaron su noveno galardón en la historia al superar 33-0 en la Final a Borregos del Tec de Monterrey el viernes pasado en el Estadio Borregos, bajo el mando del head coach Juan Antonio Zamora.

Fichas

Futbol americano
ONEFA 2025
Juvenil
Auténticos Tigres 19-14 Redskins
Estadio Gaspar Mass
AUTÉNTICOS TIGRES JUVENIL
- Cinco títulos
- Juan Carlos García, head coach

WhatsApp Image 2025-12-01 at 1.04.43 AM.jpeg

Futbol americano
ONEFA 2025
Intermedia
Auténticos Tigres 28-20 Pumas
Estadio Gaspar Mass
AUTÉNTICOS TIGRES INTERMEDIA
- 10 títulos
- Rolando Piña, head coach

WhatsApp Image 2025-12-01 at 1.04.46 AM.jpeg

Futbol americano
ONEFA 2025
Liga Mayor
Borregos Monterrey 30-33 Auténticos Tigres
Estadio Borregos
AUTÉNTICOS TIGRES LIGA MAYOR
- Nueve títulos
- Juan Antonio Zamora, head coach

WhatsApp Image 2025-12-01 at 1.05.12 AM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rector_gira_2025_espana_egresados_uanl_2_21f8f93b6e
UANL conecta con sus egresados europeos en España y Reino Unido
Estadio_Borregos_738cae7495
¡Auténtico drama! Tigres vence a Borregos y es campeón de ONEFA
deportes_autenticos_borregos_e3f0f745a8
Nuevo León, tierra de Campeones… ¡y este viernes habrá uno más!
publicidad

Últimas Noticias

992c7099b87d3b5c71b9f9ad1c9cfebbf5162b11_454c9ee406
Ryan Castro lanza canción navideña con la aparición de J Balvin
AP_25335858978529_8ce38cca80
Seth Curry se integra a los Warriors para reunirse con Stephen
nl_itzel_castillo_almanza_c062e7bbd2
Proponen contar con registro de entrendores deportivos
publicidad

Más Vistas

joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
c213841d_9aa0_44e7_9eb4_0b8c6b11aa99_e98d398daa
Caen 11 por fiesta clandestina con 350 menores en San Pedro
publicidad
×