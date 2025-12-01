Auténticos Tigres, ‘feroces’ en el futbol americano de México

Este año 2025 será inolvidable para los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), porque en el futbol americano se llevaron todos los títulos en disputa, en los torneos oficiales de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

El sábado pasado se coronaron como Bicampeones en Juvenil, bajo el mando del head coach Juan Carlos García, al vencer 19-14 en la Final a Redskins del Estado de México en el Estadio Gaspar Mass; este fue el quinto título para los auriazules en esta categoría.

En Liga Intermedia, con Rolando Piña como head coach, lograron el Tricampeonato, y su décimo cetro en el certmen, al vencer 28-20 a Pumas de la UNAM en la Final el pasado viernes 2 de mayo en el Estadio Gaspar Mass.

Y en Liga Mayor conquistaron su noveno galardón en la historia al superar 33-0 en la Final a Borregos del Tec de Monterrey el viernes pasado en el Estadio Borregos, bajo el mando del head coach Juan Antonio Zamora.

