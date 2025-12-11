Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
certicifacion_uanl_rector_santos_guzman_d34aedd526
Nuevo León

Reafirman excelencia del programa de Médico Cirujano y Partero

El Rector Santos Guzmán López subrayó que la renovación de este certificado confirma el estatus que la carrera ha logrado y la labor de la Facultad de Medicina

  • 11
  • Diciembre
    2025

Por su pertinencia y nivel de excelencia, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM) otorgó la Acreditación a la Calidad Educativa a la Licenciatura Médico Cirujano y Partero de la UANL.

Con ello, la carrera de la Facultad de Medicina renueva su certificación por sexta ocasión consecutiva, reafirmando su compromiso con la excelencia por cinco años más, el cual comenzó el 29 de abril del presente año y finalizará el 28 del mismo mes de 2030.

A través de esta acreditación, el COMAEM se encarga de buscar la mejora continua de la educación médica en la Máxima Casa de Estudios del Estado.

Además de permitir a los estudiantes realizar estancias, permanencias, residencias y cursos en cerca de 100 países con instituciones de escala internacional en el área de la medicina.

En la ceremonia protocolaria, el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, subrayó que la renovación de este certificado confirma el estatus que la carrera ha logrado y la labor de la Facultad de Medicina en la formación integral de médicos.

rector-uanl-santos-guzman.jpg

Por su parte, el presidente del COAMEM, Jesús Hernández Tinoco, destacó que la renovación de la certificación es más que una meta, es consecuencia de un arduo trabajo generacional.

Mientras que Óscar Vidal Gutiérrez, director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, apuntó que de las facultades de medicina a nivel nacional es la única con seis procesos consecutivos con vigencia de cinco años, lo cual coloca a la dependencia como una escuela líder en medicina.

director-oscar-vidal-gutierrez.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

FOTO_2_b6316e3366
Ratifica Mijes, compromiso con Estrategia Nacional de Seguridad
Captura_de_pantalla_2025_12_09_205921_12b334ae6a
Coahuila apoya a UA de Coahuila para pago de aguinaldos
Whats_App_Image_2025_12_08_at_8_05_38_PM_6926f9a642
Proponen homenaje a Auténticos Tigres por titulo de la ONEFA 2025
publicidad

Últimas Noticias

analizan_foro_solo_mujeres_facb48ce99
Analizarán en foro "solo mujeres” en elección del 2027
congreso_de_nuevo_leon_1e7628c860
Convocan a discutir Presupuesto 2026 sin deuda ni ISN
john_cena_ultima_lucha_en_wwe_fd1a01b469
John Cena luchará por última vez después de 23 años de carrera
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de EUA en Monterrey
hiyab_71853d6ff7
SCJN aprueba uso de hiyab en fotografía del Pasaporte
Whats_App_Image_2025_12_12_at_1_13_31_AM_320f9e813b
Industriales se comprometen a reducir impacto ambiental en NL
publicidad
×