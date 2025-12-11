Reafirman excelencia del programa de Médico Cirujano y Partero

Por su pertinencia y nivel de excelencia, el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM) otorgó la Acreditación a la Calidad Educativa a la Licenciatura Médico Cirujano y Partero de la UANL.

Con ello, la carrera de la Facultad de Medicina renueva su certificación por sexta ocasión consecutiva, reafirmando su compromiso con la excelencia por cinco años más, el cual comenzó el 29 de abril del presente año y finalizará el 28 del mismo mes de 2030.

A través de esta acreditación, el COMAEM se encarga de buscar la mejora continua de la educación médica en la Máxima Casa de Estudios del Estado.

Además de permitir a los estudiantes realizar estancias, permanencias, residencias y cursos en cerca de 100 países con instituciones de escala internacional en el área de la medicina.

En la ceremonia protocolaria, el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, subrayó que la renovación de este certificado confirma el estatus que la carrera ha logrado y la labor de la Facultad de Medicina en la formación integral de médicos.

Por su parte, el presidente del COAMEM, Jesús Hernández Tinoco, destacó que la renovación de la certificación es más que una meta, es consecuencia de un arduo trabajo generacional.

Mientras que Óscar Vidal Gutiérrez, director de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario, apuntó que de las facultades de medicina a nivel nacional es la única con seis procesos consecutivos con vigencia de cinco años, lo cual coloca a la dependencia como una escuela líder en medicina.





