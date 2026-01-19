Podcast
seleccion_mexicana_lugar_16_fifa_d7252b1eb4
Deportes

Baja México al puesto 16 en el Ranking Mundial FIFA 2026

La Selección Mexicana arrancó 2026 ubicada en el puesto 16 del Ranking FIFA, sin variaciones. Mientras África gana terreno tras la Copa Africana de Naciones

  • 19
  • Enero
    2026

La primera clasificación mundial masculina de la FIFA de 2026 dejó claro el contraste entre confederaciones. Mientras África capitalizó el impacto de la Copa Africana de Naciones, México bajó al lugar 16 con 1,675.75 puntos.

El liderazgo sigue en manos de España, seguida por Argentina y Francia. En tanto, Marruecos dio el salto histórico al octavo puesto y Senegal escaló hasta el lugar 12 tras conquistar la AFCON.

 

Concacaf pierde peso en la élite

El estancamiento del Tri refleja también el momento de su confederación. Concacaf perdió presencia dentro del top 50, quedándose con solo cuatro selecciones, mientras la CAF ahora cuenta con nueve.

Cabe señalar que México continúa como uno de los mejores ubicados de la región, pero lejos del top 10.

Por delante del equipo de Javier Aguirre aparecen selecciones como Estados Unidos (15), Colombia (14) e Italia (13), una señal de la brecha que el Tri aún debe cerrar rumbo al Mundial.

ranking-fifa-mexico.png

África sacude el orden mundial

Por otra parte, Nigeria y Camerún subieron 12 puestos cada uno, mientras Argelia, Egipto y Costa de Marfil también registraron avances. Estos movimientos desplazaron a potencias europeas como Croacia, Bélgica y Alemania fuera del top 10.

Aguirre apuesta por salir de la zona de confort

Con el Mundial 2026 en el horizonte, Javier Aguirre solicitó una gira de preparación fuera de México y Estados Unidos.

El jueves 22 de enero, los pupilos de "El Vasco" se medirán frente a Panamá en punto de las 20:00 horas en el Estadio Rommel Fernández.

México llega con cinco victorias consecutivas ante Panamá en duelos recientes.

Prueba en la altura contra Bolivia

El domingo 25 de enero, México se verá las caras contra la selección de Bolivia a las 13:30 horas en el Estadio Ramón Aguilera Costas.

El historial favorece al Tri con tres triunfos y un empate.

Por otra parte, la próxima actualización del Ranking FIFA se publicará el 1 de abril de 2026.


Comentarios

Etiquetas:
