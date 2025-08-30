Cerrar X
¡Bajó un Ángel! Correa le da el triunfo a Tigres ante Santos

El campeón del mundo marcó el único tanto del encuentro, que puso a los felinos como el quinto lugar de la tabla. Los "Guerreros" terminaron con 10 jugadores

Tigres sigue sin asentarse del todo bajo la idea de Guido Pizarro, no obstante, continúa cosechando buenos resultados que lo tienen dentro de los mejores equipos del torneo. Ahora venció 1-0 a Santos con solitario gol de Ángel Correa.

El dominio del encuentro fue alterno, porque Tigres buscó proponer al frente, sin embargo, las imprecisiones estuvieron a la orden del día, principalmente de los felinos que tuvieron más opciones al frente.

Aunado a las malas conexiones, Carlos Acevedo se mostró como en sus mejores tiempos y en varias ocasiones salvó a su equipo, que perfectamente pudo irse goleado; particularmente, le atajó un penal a Correa apenas al 16' de juego.

Fue hasta el segundo tiempo que se vencieron las férreas defensas, esto gracias a un golazo de Ángel Correa, quien recibió un balón botado en el borde del área, la prendió de volea para vencer al arquero e hizo un golazo.

Este tanto fue un duro golpe para Santos, que después de esto intentó ir más al frente y durante buena parte del complemento llevó el control de las acciones, aunque realmente nunca puso en aprietos a Nahuel Guzmán.

Conforme fue avanzando el reloj, Santos se fue desesperando y los regios comenzaron a meterle oficio, todo desencadenó en una expulsión para Haret Orteja, lo que terminó de sentenciar el encuentro, pues con su central fuera ya no hicieron más por buscar el empate.

Con este nuevo triunfo, Tigres se irá a la fecha FIFA en el quinto lugar de la tabla con 13 puntos, recordando que todavía tiene un encuentro pendiente. El siguiente compromiso será el miércoles 17 de septiembre a las 19:05 frente a Chivas en Guadalajara.


