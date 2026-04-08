Golpea Atlético al Barcelona y toma ventaja en serie de Champions

El FC Barcelona cayó 0-2 ante el Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, en un partido que cambió de rumbo tras una expulsión en la recta final del primer tiempo.

Expulsión y gol antes del descanso marcan el partido

El conjunto dirigido por Hansi Flick había logrado imponer condiciones en el arranque, presionando al Atlético en su propio campo. Sin embargo, el encuentro dio un giro antes del descanso.

La jugada determinante inició cuando Giuliano Simeone logró desmarcarse y avanzar con peligro hacia el área. El defensor Pau Cubarsí lo derribó en los linderos del área cuando se perfilaba frente al arco.

El árbitro mostró inicialmente tarjeta amarilla, pero tras la revisión en video decidió expulsar al zaguero, dejando al Barcelona con 10 jugadores.

Minutos después, Julián Álvarez ejecutó el tiro libre con precisión, superando la barrera y venciendo al arquero Joan García para marcar el 0-1 al minuto 45.

“Esa jugada condicionó. El gol de ellos lo cambia un poco", manifestó Ronald Araújo, zaguero del conjunto catalán.

Barcelona intenta reaccionar, pero no concreta

En la segunda mitad, el FC Barcelona intentó mantener la iniciativa a pesar de la inferioridad numérica.

Jugadores como Lamine Yamal y Marcus Rashford buscaron generar peligro y sostener la presión ofensiva, pero el equipo no logró traducir sus aproximaciones en goles.

Atlético sentencia con contragolpe

El equipo dirigido por Diego Simeone aprovechó los espacios en el complemento y amplió la ventaja.

El delantero Alexander Sørloth ingresó desde el banquillo y, tras desmarcarse dentro del área, remató un centro enviado por Matteo Ruggeri para marcar el 0-2 a 20 minutos del final.

Serie abierta rumbo a la vuelta en Madrid

El partido de vuelta se disputará en Madrid, donde el Atlético buscará mantener la ventaja para avanzar a semifinales.

“La semifinal está muy lejos, a 90 minutos o más”, advirtió Antoine Griezmann. "Tranquilidad, confianza y pies en el suelo”.

Por su parte, Ronald Araújo aseguró que el equipo aún confía en revertir el resultado.

“Es difícil en su campo y, si hay alguien que puede hacerlo, somos nosotros. Hay que tener mentalidad positiva y que puedan confiar en nosotros. Vamos a ir a buscar la remontada”.

Barcelona, obligado a remontar

Con el resultado en contra, el FC Barcelona deberá buscar una victoria por al menos dos goles en la vuelta para igualar la serie y forzar tiempos extra, o por tres para avanzar directamente.

El Atlético de Madrid, en tanto, llega con una ventaja que le permite manejar el ritmo de la eliminatoria y apostar por su solidez defensiva.





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