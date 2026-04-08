Domina PSG y vence 2-0 a Liverpool en Champions League

El Paris Saint-Germain dio un paso firme hacia las semifinales de la UEFA Champions League tras imponerse 2-0 al Liverpool FC en el partido de ida de los cuartos de final, en un encuentro donde el conjunto francés mostró superioridad de principio a fin.

PSG marca diferencia desde el arranque

El equipo parisino tomó el control del partido desde los primeros minutos, con una presión alta y circulación constante del balón que complicó la salida del conjunto inglés.

El dominio se reflejó temprano en el marcador, cuando Désiré Doué abrió el marcador al minuto 11 con un disparo que terminó desviándose en la defensa, dejando sin opciones al arquero rival.

El gol permitió al Paris Saint-Germain mantener el ritmo del encuentro, obligando al Liverpool FC a replegarse y priorizar el orden defensivo.

Liverpool no logra reaccionar

El conjunto inglés, dirigido por Arne Slot, optó por un planteamiento conservador, con líneas juntas y pocos espacios, pero careció de profundidad ofensiva.

Durante gran parte del partido, el Liverpool FC no logró generar peligro real, sin registrar disparos a puerta, lo que evidenció las dificultades para romper la presión del rival.

Kvaratskhelia sentencia el partido

En la segunda mitad, el dominio del PSG se mantuvo y finalmente se tradujo en el segundo gol.

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia firmó el 2-0 al minuto 65 tras una jugada individual en la que superó a la defensa y definió con precisión.

El tanto amplió la ventaja y dejó al equipo francés en una posición cómoda de cara al partido de vuelta.

Ventaja corta ante múltiples oportunidades

A pesar del resultado, el Paris Saint-Germain generó varias ocasiones claras que pudieron ampliar la diferencia.

La falta de contundencia en algunos momentos evitó que el marcador fuera más abultado, lo que mantiene con vida al equipo inglés en la eliminatoria.

Liverpool, obligado a remontar en Anfield

Con la desventaja de dos goles, el Liverpool FC deberá buscar la remontada en el partido de vuelta.

Ganar por dos goles para forzar tiempos extra.

para forzar tiempos extra. Ganar por tres goles para avanzar directamente.

El escenario exige una mejora significativa en ofensiva y mayor solidez en defensa.

Serie abierta, pero con ventaja francesa

El Paris Saint-Germain llega con ventaja, pero con la presión de cerrar la eliminatoria en territorio rival.

Por su parte, el Liverpool FC apostará por el apoyo de su afición y una propuesta más ofensiva para revertir el resultado.

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