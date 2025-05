Barcelona e Inter protagonizan un vibrante empate 3-3 en la UCL

El Barcelona y el Inter de Milán protagonizaron este miércoles un electrizante empate 3-3 en el partido de ida de su Semifinal de la Liga de Campeones.

Fue un duelo que brindó goles exquisitos por ambos equipos y que promete una secuela imperdible la próxima semana en Milán.

Marcus Thuram era una duda para entrar en el once titular después de perderse los tres partidos anteriores del Inter, todos derrotas sin marcar goles. Pero el delantero francés utilizó el talón de su pie para conectar un centro de Denzel Dumfries y sorprender a los anfitriones apenas segundos después del inicio.

Dumfries anotó el primero de sus dos goles de la noche con una chilena para duplicar la ventaja del Inter a los 21 minutos.

