Internacional

Firma Trump orden para reclasificar marihuana como menos dañina

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como droga menos peligrosa. El cambio busca facilitar la investigación médica

  18
  Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que modifica la clasificación federal de la marihuana, al considerarla una sustancia de menor riesgo y abrir nuevas posibilidades para la investigación científica y médica.

La medida representa uno de los giros más relevantes en la política antidrogas estadounidense en décadas y acerca la postura federal a lo que ya ocurre en buena parte del país, donde varios estados han legalizado su uso médico o recreativo.

De la Lista I a la Lista III

Con la orden ejecutiva, el cannabis dejará de estar clasificado como droga de la Lista I, categoría que comparte con la heroína y el LSD, y pasará a la Lista III, donde se encuentran sustancias como la ketamina y ciertos esteroides anabólicos.

Este cambio no implica la legalización del consumo recreativo a nivel federal, pero sí reduce restricciones regulatorias y podría aliviar la carga fiscal que enfrenta la industria legal de la marihuana.

“Quiero dejar muy claro que esta orden no legaliza la marihuana de ninguna manera ni autoriza su uso recreativo”, subrayó Trump durante el acto de firma en la Casa Blanca.

Impulso a la investigación médica

Uno de los principales objetivos de la reclasificación es facilitar los estudios científicos sobre el cannabis y sus derivados.

La nueva categoría permitirá a universidades, centros de investigación y empresas farmacéuticas realizar ensayos con menos trabas legales.

Además, la orden instruye a crear un programa piloto para que pacientes del sistema Medicare puedan recibir reembolsos por productos con CBD, un componente del cannabis sin efectos psicoactivos, utilizado con fines terapéuticos.

Diferencias políticas y reacción interna

Aunque una propuesta similar fue impulsada durante el gobierno de Joe Biden, Trump no cuenta con el respaldo total de su partido.

Algunos sectores republicanos han expresado su rechazo a cualquier flexibilización en la política antidrogas.

La Agencia Antidrogas (DEA) aún deberá completar el proceso administrativo, que incluye revisión técnica y comentarios públicos.

La orden presidencial busca acelerar ese trámite, aunque no se precisó cuánto tiempo tomará su implementación final.

Un país dividido en la regulación

Actualmente, el consumo recreativo de marihuana es legal en 24 estados y en Washington D.C., mientras que el uso medicinal está permitido en aún más territorios, sin embargo a nivel federal, la sustancia seguía bajo una regulación estricta.


