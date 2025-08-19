Cerrar X
Deportes

Barcelona Femenil llega a México para sus juegos de preparación

Las catalanas jugarán este viernes ante el equipo de estrellas de la Liga MX Femenil en Monterrey y el domingo se medirán ante el América Femenil en la CDMX

  • 19
  • Agosto
    2025

El Futbol Club Barcelona Femenil aterrizó este martes en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue recibido por decenas de seguidores, quienes pidieron fotos y autógrafos a las subcampeonas de Europa.

Entre las más solicitadas por los aficionados fueron las balones de oro y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que accedieron a firmar accesorios y tomarse selfies con los presentes.

Pese a que la prensa asistió, las jugadoras no dieron declaraciones.

El Barça viajó con el plantel completo a su tercera visita consecutiva al país, con más ocho jugadoras del equipo filial.

En su visita a México, las tres veces campeonas de la Champions League tendrán varios partidos de pretemporada, en donde este viernes jugarán ante el equipo de estrellas de la Liga MX Femenil en Monterrey y el domingo se medirán ante el América Femenil en la Ciudad de México.

Las jugadoras del primer equipo que estarán disponibles para el entrenador Pere Romeu son las guardametas Cata Coll y Gemma Font, las defensas Irene Paredes, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Mapi León y Esmee Brugts, las centrocampistas Patri Guijarro, Bonmatí, Vicky López y Alexia Putellas, y las delanteras Claudia Pina, Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Ewa Pajor y Graham Hansen.

De la filial estarán presentes la portera Txell Font, las zagueras Emilia Szymczak, Lucía Corrales y Aïcha Camara, las centrocampistas Alba Caño, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y la artillera Celia Segura.

Las catalanas se entrenarán el miércoles y jueves por la mañana en las instalaciones del América, además de participar en actividades de promoción y patrocinios.

El jueves, partirán a Monterrey para disputar el primer partido, el sábado volverán a Ciudad de México y el domingo se enfrentarán con el América, en el que militan las exjugadoras del Barcelona Sandra Paños y Bruna Vilamala; al finalizar el encuentro ante las Águilas volverán a España.


