Barcelona Femenil llega a México para sus juegos de preparación
Las catalanas jugarán este viernes ante el equipo de estrellas de la Liga MX Femenil en Monterrey y el domingo se medirán ante el América Femenil en la CDMX
- 19
-
Agosto
2025
El Futbol Club Barcelona Femenil aterrizó este martes en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue recibido por decenas de seguidores, quienes pidieron fotos y autógrafos a las subcampeonas de Europa.
Entre las más solicitadas por los aficionados fueron las balones de oro y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que accedieron a firmar accesorios y tomarse selfies con los presentes.
Pese a que la prensa asistió, las jugadoras no dieron declaraciones.
El Barça viajó con el plantel completo a su tercera visita consecutiva al país, con más ocho jugadoras del equipo filial.
¡LA MÁS SOLICITADA! Alexia Putellas llegó a la CDMX para los juegos amistosos del Barcelona Femenil en México.— Espacio Deportivo Oficial (@e_deportivo) August 19, 2025
Sigue toda la información a través de #iHeartRadio: https://t.co/1s31e0DOpc#BarcelonaFemenil #AlexiaPutellas #RBA
📹Arturo Sanguino pic.twitter.com/5E6GxNwNX3
En su visita a México, las tres veces campeonas de la Champions League tendrán varios partidos de pretemporada, en donde este viernes jugarán ante el equipo de estrellas de la Liga MX Femenil en Monterrey y el domingo se medirán ante el América Femenil en la Ciudad de México.
Las jugadoras del primer equipo que estarán disponibles para el entrenador Pere Romeu son las guardametas Cata Coll y Gemma Font, las defensas Irene Paredes, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Mapi León y Esmee Brugts, las centrocampistas Patri Guijarro, Bonmatí, Vicky López y Alexia Putellas, y las delanteras Claudia Pina, Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Ewa Pajor y Graham Hansen.
De la filial estarán presentes la portera Txell Font, las zagueras Emilia Szymczak, Lucía Corrales y Aïcha Camara, las centrocampistas Alba Caño, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y la artillera Celia Segura.
Las catalanas se entrenarán el miércoles y jueves por la mañana en las instalaciones del América, además de participar en actividades de promoción y patrocinios.
El jueves, partirán a Monterrey para disputar el primer partido, el sábado volverán a Ciudad de México y el domingo se enfrentarán con el América, en el que militan las exjugadoras del Barcelona Sandra Paños y Bruna Vilamala; al finalizar el encuentro ante las Águilas volverán a España.
