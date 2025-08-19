Barcelona Femenil llega a México para sus juegos de preparación

El Futbol Club Barcelona Femenil aterrizó este martes en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue recibido por decenas de seguidores, quienes pidieron fotos y autógrafos a las subcampeonas de Europa.

Entre las más solicitadas por los aficionados fueron las balones de oro y campeonas del mundo Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, que accedieron a firmar accesorios y tomarse selfies con los presentes.

Pese a que la prensa asistió, las jugadoras no dieron declaraciones.

El Barça viajó con el plantel completo a su tercera visita consecutiva al país, con más ocho jugadoras del equipo filial.

En su visita a México, las tres veces campeonas de la Champions League tendrán varios partidos de pretemporada, en donde este viernes jugarán ante el equipo de estrellas de la Liga MX Femenil en Monterrey y el domingo se medirán ante el América Femenil en la Ciudad de México.

Las jugadoras del primer equipo que estarán disponibles para el entrenador Pere Romeu son las guardametas Cata Coll y Gemma Font, las defensas Irene Paredes, Laia Aleixandri, Marta Torrejón, Mapi León y Esmee Brugts, las centrocampistas Patri Guijarro, Bonmatí, Vicky López y Alexia Putellas, y las delanteras Claudia Pina, Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Ewa Pajor y Graham Hansen.

De la filial estarán presentes la portera Txell Font, las zagueras Emilia Szymczak, Lucía Corrales y Aïcha Camara, las centrocampistas Alba Caño, Sydney Schertenleib, Clara Serrajordi y la artillera Celia Segura.

Las catalanas se entrenarán el miércoles y jueves por la mañana en las instalaciones del América, además de participar en actividades de promoción y patrocinios.

El jueves, partirán a Monterrey para disputar el primer partido, el sábado volverán a Ciudad de México y el domingo se enfrentarán con el América, en el que militan las exjugadoras del Barcelona Sandra Paños y Bruna Vilamala; al finalizar el encuentro ante las Águilas volverán a España.

